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由於新冠肺炎在免疫上的諸多新的醫學表現，國際兒童過敏協會針對兒童過敏的治療提供了一些治療的原則。
|第一，過敏性鼻炎孩童原來用於治療鼻子過敏的類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，控制好過敏性鼻炎，減少呼吸道黏膜的腫脹、減少打噴嚏，可以減少被感染及傳播病菌的可能。
第二，這些藥物並不會降低孩子的免疫力，即使在孩子被感染新冠肺炎，也是必須要繼續使用的藥物。
第三，常常同時存在的過敏性結膜炎，也要規律使用抗過敏眼藥水，減少孩子因為過敏發癢揉眼睛、搓鼻子，才能減少病毒侵入的機會。
第四，氣喘孩童的治療不要因為疫情就醫不便就停藥，沒有控制好的氣喘孩童造成急性發作，反而增加新冠肺炎發展出重症的機會。繼續使用原來醫生開立的氣喘定量入劑等藥物。至於噴霧器治療或肺功能測試可能增加病毒的擴散，所以並不建議。
除了藥物的治療外，強化平衡孩子的免疫力相當重要，這可以從環境及營養二方面來著手。
|第一，環境因素，包含減少過敏、pm2.5、及二手菸。過量的過敏原及pm2.5等非過敏刺激物，會使得呼吸道黏膜腫脹，二手菸除了刺激呼吸道黏膜，也會增加新冠肺炎病毒接受器ACE2的量，增加感染的風險。
第二，營養因素，首先要讓孩子有足量且優質的蛋白質，促成足夠的抗體生成。另外，微量元素包含維他命D及鋅，可以減少感染。維他命D與吞噬細胞上的接受器結合後，會提升吞噬細胞殺菌的能力；維他命C、維他命E及多酚，提升孩子身體抗發炎及抗氧化的能力；多樣多色的纖維與腸道益生菌的發酵反應，所產生的短鏈脂肪酸，也有抗發炎及調節免疫的效果。
配合戴口罩 減少眼口鼻或臉部接觸
此外，新冠肺炎流行期間大家配合戴口罩，確實可以減少眼口鼻或臉部的接觸。台灣大小朋友都很不得了，疫情期間不管天氣多麼悶熱，整日在學校裡都帶著口罩，的確有效地減少了環境中刺激物的暴露，門診因感冒就醫的孩童真的有感地減少了！
針對戴口罩與不戴口罩的比較統計發現，摸臉的次數大約分別是每小時5次及20次，差異挺驚人的。另外，也有統計不戴口罩摸臉次數是戴著口罩的3.9-6.7倍，接觸眼口鼻是8.6-29倍。而為了要讓孩子能乖乖地戴好口罩，控制好孩子的鼻子、結膜過敏也是十分重要的。
控制好過敏，注意空氣的品質，營養均衡的飲食，以及適度日曬，都是建構孩子良好免疫力，不讓新冠肺炎入侵重要的關鍵因素！
（文章授權提供／振興醫院兒童醫學部主治醫師羅玉芳）
資料來源：健康醫療網 過敏兒控制差發癢揉眼睛搓鼻子 新冠肺炎染疫機會增！
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