過敏兒控制差發癢揉眼睛搓鼻子　新冠肺炎染疫機會增！

第一，過敏性鼻炎孩童原來用於治療鼻子過敏的類固醇鼻噴劑及第二代的抗組織胺都建議繼續使用，控制好過敏性鼻炎，減少呼吸道黏膜的腫脹、減少打噴嚏，可以減少被感染及傳播病菌的可能。



第二，這些藥物並不會降低孩子的免疫力，即使在孩子被感染新冠肺炎，也是必須要繼續使用的藥物。



第三，常常同時存在的過敏性結膜炎，也要規律使用抗過敏眼藥水，減少孩子因為過敏發癢揉眼睛、搓鼻子，才能減少病毒侵入的機會。



第四，氣喘孩童的治療不要因為疫情就醫不便就停藥，沒有控制好的氣喘孩童造成急性發作，反而增加新冠肺炎發展出重症的機會。繼續使用原來醫生開立的氣喘定量入劑等藥物。至於噴霧器治療或肺功能測試可能增加病毒的擴散，所以並不建議。



