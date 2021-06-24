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慢性自發性蕁麻疹反覆發作難以入睡？專家教治療3大關鍵

慢性自發性蕁麻疹反覆發作難以入睡？專家教治療3大關鍵
慢性自發性蕁麻疹反覆發作難以入睡？專家教治療3大關鍵

每日健康-每日都做得到的健康

2021-06-24 15:30:47

慢性自發性蕁麻疹是什麼？未妥善治療恐影響生活？

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一名科技業主管苦於慢性自發性蕁麻疹不斷復發，即使服用抗組織胺藥物，皮膚仍搔癢無比，需仰賴安眠藥入睡，嚴重影響日常生活與工作。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜教授表示，慢性自發性蕁麻疹症狀表現是皮膚會有許多發紅鼓起的膨疹，症狀往往持續6週以上，經常反覆發生於不同部位並帶來搔癢感，甚至癢到難以入睡。根據台大醫院研究顯示，慢性自發性蕁麻疹患者失眠比例極高，甚至高達7成以上，長期處於心理壓力大的狀態，嚴重影響日常生活，也造成工作效率低下。

對於慢性自發性蕁麻疹患者，首要任務是找出真正的發病原因並盡量避免發生，然而，部分患者卻常將其與急性蕁麻疹混淆，以錯誤的方式治療，不僅症狀無法改善，生活品質也大幅降低。

慢性自發性蕁麻疹無法預防？與過敏原有關？

朱家瑜教授指出，部分患者誤以為避免特定飲食就能治好慢性自發性蕁麻疹，其實不然，由食物過敏引起的多半是急性蕁麻疹，症狀通常2至3天就會好轉。絕大多數慢性自發性蕁麻疹並非食物過敏引起，原因與患者自身免疫系統失調或是壓力有關，因此無法透過飲食控制預防發作。

此外，也有部分患者想藉由檢驗過敏原找到蕁麻疹病因，但檢驗結果往往正常，或是塵蟎、黴菌、花粉等日常生活難以避免的過敏原，對治療幫助不大。建議患者將治療重心放在自身病情控制，惟透過正規治療，才是改善症狀關鍵。

慢性自發性蕁麻疹如慢性病  留意治療3原則

朱家瑜教授表示，目前慢性自發性蕁麻疹採階段性治療策略，對於初診斷患者，會先給予口服抗組織胺藥物，若服藥持續1至2週未改善，將逐步增加藥物劑量，多數患者可以獲得有效控制，而對於部分治療反應不彰或產生副作用的患者，目前也有生物製劑做為治療選擇，可以破壞體內造成過敏的特定免疫分子，不傷及正常細胞，有效改善症狀並避免復發，建議患者與醫師討論合適治療方案。

慢性自發性蕁麻疹如同高血壓、糖尿病等慢性病，需長期用藥控制病情，朱家瑜教授呼籲，患者可以參考「慢性自發性蕁麻疹治療三大原則」：一，紅、腫、癢症狀持續6週，建議及早就醫。二，症狀未改善應向主治醫師反映。三，切勿隨意中斷治療，定期評估症狀並與醫師討論，都有助於良好控制症狀。提醒患者在疫情期間不要自行中斷治療，醫師會協助開立慢性病處方箋，減少頻繁出入醫院的感染風險。

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