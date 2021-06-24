劉至翰102歲阿媽打疫苗　接種第一天就叛逆

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劉至翰的爸爸劉尚謙表示，15日他與外甥、印傭載母親到萬芳高中接種疫苗，因為是第一天，場面稍微混亂，但是現場志工及醫護人員的耐心和親切，讓他頗為感動，高齡102歲的母親接種完體溫，血壓，血氧，都在正常值內，只是不耐炎熱高溫，忍不住喝啤酒。
劉尚謙建議北市府，「萬芳高中前面的斜坡，市府可以向高爾夫球場借幾輛電動車，在興隆路巷口與校門口之間，接送行動不變的長者和家屬」，他也鼓勵大家提起勇氣帶領年長父母接種疫苗，「雖然目前無法完全瞭解是否因施打疫苗猝死的長者原因，但是對年長父母的孝心和風險比較，接打疫苗仍是讓長者免於因感染病毒而往生的慘痛」。
指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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