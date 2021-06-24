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劉至翰102歲阿媽打疫苗　接種第一天就叛逆

▲劉至翰（左）102歲阿媽接種疫苗。（圖／翻攝劉至翰臉書）
▲劉至翰（左）102歲阿媽接種疫苗。（圖／翻攝劉至翰臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-24 19:06:06｜2021-06-24 19:06:14

疫苗開放75歲以上長者開打，劉至翰102歲阿媽也完成AZ疫苗接種，劉至翰在臉書曝光阿媽全副武裝，口罩、面罩確實戴好，打完AZ疫苗後沒有不良反應，但是他虧阿媽不聽話：「注射完第一天就開喝了，有夠調皮的啦，我完全遺傳到調皮。」

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▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
劉至翰的爸爸劉尚謙表示，15日他與外甥、印傭載母親到萬芳高中接種疫苗，因為是第一天，場面稍微混亂，但是現場志工及醫護人員的耐心和親切，讓他頗為感動，高齡102歲的母親接種完體溫，血壓，血氧，都在正常值內，只是不耐炎熱高溫，忍不住喝啤酒。

劉尚謙建議北市府，「萬芳高中前面的斜坡，市府可以向高爾夫球場借幾輛電動車，在興隆路巷口與校門口之間，接送行動不變的長者和家屬」，他也鼓勵大家提起勇氣帶領年長父母接種疫苗，「雖然目前無法完全瞭解是否因施打疫苗猝死的長者原因，但是對年長父母的孝心和風險比較，接打疫苗仍是讓長者免於因感染病毒而往生的慘痛」。

▲劉至翰（左）虧102歲阿媽貪杯太調皮。（圖／翻攝劉至翰臉書）
▲劉至翰虧102歲阿媽貪杯太調皮。（圖／翻攝劉至翰臉書）
指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
100%0%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
20.43%79.57%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.39%8.61%
2021-06-21-2021-06-24
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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