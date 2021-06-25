NBA／簽下4年2900萬大約 Carlisle重回溜馬執教
在今年選擇離開執教13個賽季的達拉斯獨行俠之後，根據《ESPN》報導，名帥Rick Carlisle決定和印第安那溜馬隊簽下一份4年2900萬美元的合約。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-25 06:30:32
Carlisle透過ESPN表示，「這是一支由球技出眾、球風無私的球員所組成的團隊，他們總是很努力打球。雖然在賽季前還有可能有所變動，但我認為Kevin Pritchard和我都很期待能看到這支球隊在健康時能完成什麼事。」
Carlisle在業界風評很高，戰術造詣被人所稱許，他才剛剛卸任獨行俠主帥不到一個星期的時間，就獲得了新的工作。在擔任獨行俠主帥之前，他曾在2003至2007年時間執教溜馬，1997到2000年他則是在此擔任助理教練，可說是和印城頗有淵源。
溜馬的陣容在開季前被認為能在季後賽有所作為，但是在TJ Warren、Myles Turner和Malcolm Brogdon等人都因傷所困擾的情況下，他們沒能發揮出自己該有的戰力，最終在附加賽提前出局。
溜馬本賽季總教練為Nate Bjorkgren，但他和球員關係不佳，僅執教一個賽季就被球隊炒掉。