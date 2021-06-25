NBA／曾用7號籤選到兩位神射手　勇士這次還會有好運氣嗎

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該年是選秀大年，擁有許多日後成為全明星的球員，Blake Griffin和James Harden都沒有辜負他們前三順位的身價，然而Curry落在Ricky Rubio和Jonny Flynn兩人後面就讓人有些意外了，顯然當時手握第5和第6順位、又缺控衛的灰狼認為這兩人比看似身體天賦一般又「出手選擇不佳」的Curry更好。
而除了Curry之外，號稱「上帝左手」的Chris Mullin，也是在1985年選秀大會上被勇士以7號順位給選下。他生涯有13個賽季在灣區效力，場均20.2分4.4籃板3.9助攻。他也是名人堂至今，唯一一位以第7順位進入的球員。
在2012年，勇士又得到了7號籤，這一年他們簽下了「北卡黑鷹」Harrison Barnes，這位強壯、迅速、穩定的小前鋒幫助他們在2015年拿下王朝首冠。
在本賽季於附加賽失利之後，勇士需要補強他們的陣容，然而在頂著聯盟史上第一豪華稅的情況下，很難做到這一點，透過選秀的方式或許是不錯的選擇。
這個夏天是勇士隊史首次在單屆選秀大會上擁有2個樂透籤，總管Bob Myers表示他將不會冒險去培養新人，也會考慮Curry、Klay Thompson和Draymond Green的想法。