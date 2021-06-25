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NBA／Carlisle發言力挺Kidd　盼他接下獨行俠主帥之位

▲NBA傳奇控衛Jason Kidd。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇控衛Jason Kidd。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-25 08:17:09

在今年季後賽首輪出局之後，達拉斯獨行俠內部組織大震動，總經理Donnie Nelson和總教練Rick Carlisle都辭職，球隊前明星控衛Jason Kidd傳出將有機會成為下一任主帥的人選。

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獨行俠內部管理階層出現改變，前總教練Carlisle離職才一周就在溜馬找到了新工作，而他也在近期受訪時表示，自己希望Kidd能接下獨行俠教頭的職務，理由是他和Luka Doncic很像。

「他(Kidd)作為球員和Luka有很多共同點。」Carlisle直言，「我覺得這對Luka會是非常好的情況，對Kidd也是。我是地球上唯一一位都執教過他們的教練，我很清楚他們作為球員的特別之處。」

對此《紐約時報》記者Marc Stein也報導，Kidd將會是獨行俠總教練的主要候選人；至於管理階層方面，老闆Mark Cuban仍然將會是球隊的主要決策人。

Kidd球員時代入選過10次全明星，拿到過5次助攻王，2011年他幫助獨行俠拿到隊史首冠，退役後也入選到名人堂。之後他先後執教過籃網和公鹿，現在則是在湖人擔任助教。

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