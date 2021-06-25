NBA／不滿「詹皇更強」言論　KD推特連發怒揭皮朋爛瘡疤

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近期談論起這一場比賽，Pippen表示KD仍然沒有超越LeBron James，雖然他的打很賣力但終究輸了，並且直言Durant只是一名得分好手，而James則可以在場上完成很多事。
而這樣的看法Durant顯然嗤之以鼻，並且拿出Pippen生涯的汙點來嗆他，「Scottie Pippen難道不是因為比賽的最後一投沒有安排給他而拒絕上場嗎？因為教練把最後一投的出手權交給比他更好的射手。這個叫Scottie的傢伙喜歡享受他的夏天，所以他選擇在賽季中才來復健。球隊追隨Phil Jackson而不是你！」
1993-94賽季，Michael Jordan還在享受他的棒球假期，Pippen帶隊進季後賽，次輪他們對上強敵紐約尼克，系列賽陷入0:2落後。第3戰打到最後1.8秒，雙方以102戰平，最後一擊Jsckson交給了Toni Kukoc來執行。
對此Pippen非常不滿，拒絕繼續上場出賽，Jackson只能派人頂替他的位置，最終Kukoc完成絕殺。賽後前者的作為遭到球隊老將的批評，他也主動道歉，並承諾此事不會再發生，這事在球隊內部才算結束。
不過這事後來成為Pippen生涯最大汙點，因為他把自己放在了球隊前面，因此Durant這次也毫不留情地用這事嗆他。