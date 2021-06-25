立陶宛挺台灣　陳水扁揭：首都23年前就與台北締結姊妹市

立陶宛政府22日宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，預計9月底抵台，其不懼中國的外交壓力大力挺台，總統蔡英文對此在臉書以立陶宛語表示感謝。前總統陳水扁也回憶起過往擔任公職時，與立陶宛的交流與緣分，他表示，1998年擔任台北市長時，台北市成功舉辦「世界首都論壇」台北會議，時任立陶宛首都維爾紐斯市長巴羅蘭不懼中國壓力，飛來台北參加，台北市與維爾紐斯也締結為姊妹市。

我是廣告 請繼續往下閱讀

立陶宛捐贈我國疫苗，我國各界多表示感謝。陳水扁說，感恩位在波羅的海的立陶宛無懼中國打壓，慷慨捐贈2萬劑疫苗給台灣，不知感動多少台灣人民。

陳水扁說，百年來立陶宛波蘭、納粹德國、共產蘇聯佔領甚至併吞，1989年8月23日波羅的海的立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等3國共超過200萬人民手牽手，牽出600公里長的民主人鍊，終於脫離蘇聯而獨立。

陳水扁說，2004年2月28日超過200萬台灣人民「族群大團結牽手護台灣」，牽出500公里長的民主長城，就是受到「波羅的海之路」的啟發。

陳水扁也回憶，1998年自己擔任台北市長時，成功申辦空前絕後的「世界首都論壇」台北會議，包括時任美國華盛頓市長貝利、波蘭華沙市長史威斯基等60國應邀與會。該年5月28日，時任立陶宛首都維爾紐斯市長巴羅蘭抗拒中國壓力，不僅親自參加，也與台北市締結為姊妹市，比捷克首都布拉格在2020年與台北締結姊妹市早了22年。

台南市長黃偉哲也談及立陶宛在1989年發起波羅的海之路的往事，他表示，當年長達675公里的人鏈手牽手穿越三國，聲勢撼動世人，成為啟動後來立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞獨立的先聲。

黃偉哲說，這個場景大家都不陌生，因為2004年的228，台灣人也以200萬人牽起南北500公里，宣示守護家園的意志，而此刻，台灣人也以同島一命的決心共同抗疫。他說，台灣與立陶宛都是走過漫漫坎坷路，同理互助的民主大家庭，再次感謝立陶宛。