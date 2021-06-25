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NBA／防守致勝！Jackson扮演末節殺手　快艇主場拿下首勝

▲Reggie Jackson出手高難度投籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲Reggie Jackson出手高難度投籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-25 11:45:49

洛杉磯快艇今(25)日回到主場進行西區決賽第3戰，此役他們打出精彩的防守，把太陽的命中率壓制到僅有38.9%，再加上下半場60:44的攻勢，終場以106:92拿下系列賽首勝，系列賽扳成1:2。

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太陽這場雖然迎來了主控Chris Paul的回歸，不過開賽打得並不順，首節很快團隊就累計了7次犯規，加上Paul、Devin Booker和Mikal Bridges三名外線主力得分手得分都掛零，讓他們以21:29落後。

不過首節沒有失誤的快艇，次節前2次進攻都以失誤坐收，讓太陽連續兩次快攻得手追近比數，主場軍上半場外線手感低迷，三分球命中率僅17.7%，第2節終了前PG暴扣得手，以2分落後給客隊。

易籃再戰後，快艇利用成功防守，多次成功地轉換進攻，打出一波23:8的攻勢反超比數，George在該節結束之前，投進了壓哨三分球，讓他們得以帶著11分領先進入到末節。

第4節一開始L.Kennard一開始就完成「四分打」，之後Marcus Morris也投進三分，比分突然被拉開到18分差；不過之後Paul冷靜的多次利用錯位帶領太陽反打了一波12:0，快艇所幸有Jackson跳出連得5分，才得以止血。

接著Jae Crowder犯滿畢業，快艇在Jackson單節砍下10分、以及Patrick Beverley鎖定比賽的三分球命中後，雙方紛紛開始換下主力球員，快艇最終以14分之差獲勝。

這場比賽兩隊比分都比較低，George整場26投9中得到27分，另有15籃板8助攻，中鋒Ivica Zubac得到15分16籃板，Reggie Jackson斬獲23分3助攻。T.Mann得到12分。

本場回歸的Paul繳出15分12助攻的數據，但19投僅5中；Booker不但打得不順，而且出現犯規麻煩，21投5中得到15分，中鋒Deandre Ayton得到18分9籃板，Cameron Johnson得到12分，M.Bridges砍13分。

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