葉元之批恩主公醫院被綠營政治操作　他酸：又在轉移焦點

護理部主任給同仁

被高雄綠營政治操作，

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戴湘儀代答，及衛生局長陳潤秋做簡短的補充

▲仁武區家庭群聚指標個案時序圖。（圖／高雄市政府提供）

恩主公醫院護理師的訊息，請他轉發護理部主任給同仁的信，內容提到「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄、我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義...」、「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR⋯⋯被操弄的事實 我們很憤怒 但醫院選擇將能量 要盡心盡力守護著 民眾健康 請各位理解」，葉元之痛批，恩主公醫院因為被高雄綠營政治操作，醫護同仁士氣大受影響，看了令人相當不忍。