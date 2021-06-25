葉元之批恩主公醫院被綠營政治操作　他酸：又在轉移焦點

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但衛生局簡任技正潘炤穎提醒，依據傳染病防治法第39條，在醫師診治病人發現有傳染病或疑似傳染病時，應立即採取必要的感染管制措施，這裡面包含通報，通報的對象是當地的衛生主管機關；也依據傳染病防治法第40條，地方主管機關在接獲傳染病，或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速診斷檢驗，調查傳染病來源或採行必要之措施，並報告中央主管機關，在這種架構之下，這些都是有法可以處理的。
新北市議員葉元之發文指出，他收到恩主公醫院護理師的訊息，請他轉發護理部主任給同仁的信，內容提到「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄、我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義...」、「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR⋯⋯被操弄的事實 我們很憤怒 但醫院選擇將能量 要盡心盡力守護著 民眾健康 請各位理解」，葉元之痛批，恩主公醫院因為被高雄綠營政治操作，醫護同仁士氣大受影響，看了令人相當不忍。
台灣基進新聞部主任張博洋則批評，高雄指標個案戶籍屬新北、醫院也歸新北管，疫調卻是高雄市政府在做，通報疏漏也是陳其邁在提醒，新北市衛生局更是神隱三天，侯友宜在記者會上也不願說明是否重啟疫調，才讓局勢變成醫院與高市府互相喊話，葉元之此刻「又」跳出來指責綠營政治操作，根本是為了掩護侯友宜、轉移焦點。
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