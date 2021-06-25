環法賽本周六登場　海格領軍TBV車隊8位高手參賽

與奧運、世界盃足球賽並列全球三大體育盛會的2021第108屆Tour de France自行車環法賽即將於本週六(6/26)正式登場，來自23支世界最頂尖職業車隊的184名選手要在21天(站)的賽程中，完成3,418公里，約當環繞台灣3圈半的挑戰，包括最折磨腿力的一坡坡爬山，要爭奪代表個人總成績冠軍的黃衫，以及衝刺王(綠衫)、登山王(紅色圓點衫)、單站冠軍等榮耀。扣除兩站的個人計時賽，選手們平均每天得不下車連續騎乘176公里，約台北到彰化的距離，每天耗時超過4小時，全程僅有2個休息日，堪稱是全世界最耗時、最折磨體能與意志的運動盛會。





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值得一提的是，台灣一哥馮俊凱所屬，騎乘台灣精品美利達自行車的TBV巴林.勝利車隊(Team Bahrain Victorious)，也是環法賽的參賽隊伍之一，今年TBV車隊目標鎖定在爭奪單站冠軍。





8位代表TBV車隊參賽的選手有志在總成績前十名的主將海格(Jack Haig)，擅長短坡衝刺的”恐怖雷力”(Sonny Colbrelli)，下坡膽識過人的全能小子莫霍里奇(Matej Mohoric)，還有前年曾獲環法賽單站冠軍的戴藍.騰斯(Dylan Teuns)等好手。





環法賽也是各家自行車品牌爭奇鬥狠的大舞台，今年唯一來自台灣的美利達自行車為TBV車隊選手準備了3種市價均超過30萬的各式頂級車款，包括專供平路衝刺搶勝，訴求低風阻且兼具優異爬坡性能的”all-round aero bike”全能型空氣動力車REACTO(銳克多)；還有高山爬坡型選手最仰賴的低限6.8公斤超輕量型”all rounder”全能車SCULTURA(斯特拉)，以及一切只講究超低風阻，要在所謂against the clock毫秒必爭的個人計時賽中，為選手提供均速超過50公里的計時賽專用車Time Warp TT。









