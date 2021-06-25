祝福酈英傑未來順利　賴清德難忘一起看棒球、訪阿里山

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）將離任，總統蔡英文今（25）日於總統府內頒發「大綬景星勳章」，感謝酈英傑任內對台美關係顯著貢獻。副總統賴清德稍早也表示，自己和酈英傑有許多美好的互動，無論是常針對國際情勢、台美關係交換看法，還是一起看棒球、品嚐台灣美食，今年春天甚至一起走訪阿里山特富野古道及達邦部落，這些都是令人難忘的珍貴回憶，謝謝他在任內對民主台灣的支持，「請帶著台灣人民滿滿的祝福，邁向下一站，願一切順利成功」。

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酈英傑將離任，賴清德今日中午透過臉書表示，酈英傑在任三年期間，和蔡英文及外交團隊密切配合，上任之初處長所提出的「四個增進」：增進台美安全合作、增進台美經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進台美人民關係，也在這幾年一一達成，並積極推動台美間各領域的對話平台及合作機制，成果卓越，將台美關係推向高峰，是名符其實的「真朋友真進展」。

賴清德說，時間過得很快，他和酈英傑有許多美好的互動，無論是常常針對國際情勢、台美關係交換看法，還是一起看棒球、品嚐台灣美食，今年春天甚至一起走訪阿里山特富野古道及達邦部落，這些都是令人難忘的珍貴回憶。

賴清德說，謝謝酈英傑在任內對民主台灣的支持，期盼未來，不管身處何處或在什麼位置，都能持續關心台灣、支持台灣，台灣人民也將永遠張開雙臂，歡迎酈英傑再度回到台灣，「恭喜酈英傑處長，請帶著台灣人民滿滿的祝福，邁向下一站，願一切順利成功」。