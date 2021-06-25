盧廣仲暖心打氣　捐500件防護衣、500個口罩挺醫護

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應疫情改為自宅錄音的盧廣仲靈機一動，決定自己與一位同事合力拍攝MV，用最簡單直接的方式，讓歌聲發揮最大感染力，希望把這股能量傳達到各個角落。盧廣仲表示：「在家獨自面對麥克風歌唱時，腦海突然想到醫護人員必須要隨時面對病毒無形威脅，那種身處高壓的環境恐懼，令人感到無比敬佩，然而也因為醫護的奉獻與幫助，做出勇氣的最佳示範。我想以音樂回報之。」一字一句溫暖歌詞，不僅是盧廣仲對抗疫人士的尊敬，也呼籲所有小隊員在非必要時刻，還是保持宅在家，才能成為所有醫護的堅強後盾。
此外，歌手光良近期得知台灣一家道地的大馬餐廳因疫情衝擊轉型外送，深感前線醫護人員辛苦的他，特別訂了這家餐廳700個愛心餐盒送給需要的醫療院所，希望透過送餐為第一線打仗的醫護人員打氣，本周已送出約400份餐盒、400杯飲料。而光良的暖心舉動，讓收到餐盒的台大婦產科權威名師施景中特別在臉書發文感謝光良的付出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。