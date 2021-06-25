盧廣仲暖心打氣　捐500件防護衣、500個口罩挺醫護

盧廣仲近來釋出電影

《諸葛四郎》

主題曲《英雄》的不插電版本，送給每一位正在與病毒直球對決的防疫人員，他表示：「每一位站在第一線抗疫的人，都是守護我們的英雄，謝謝你們努力讓世界回到原有的樣子，辛苦了。」另外，歌手光良有感於疫情衝擊影響餐飲業，他自掏腰包訂了700個餐盒給醫療院所。

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▲盧廣仲期望透過歌曲，替醫護人員打氣。（圖／添翼創越工作室提供）