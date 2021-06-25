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恩主公醫護發信罵不公不義　陳其邁：做好防疫是市長責任

▲陳其邁在今（25）日下午的防疫記者會中強調，「我身為醫師，也瞭解醫護人員的辛苦，但是從公衛的專業，每一個疫調，都會牽涉到整個疫情的傳播」。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁在今（25）日下午的防疫記者會中強調，「我身為醫師，也瞭解醫護人員的辛苦，但是從公衛的專業，每一個疫調，都會牽涉到整個疫情的傳播」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-25 18:26:31

新北市議員葉元之昨（24）日晚間指出，恩主公醫院護理師請他轉發護理部主任給同仁的信，內容提到「這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義」，高雄市長陳其邁今日則表示，他身為醫師了解醫護人員的辛苦，但是從公衛的專業來看，每一個疫調都會牽涉到疫情的傳播，相信每一個地方首長都一樣，都希望把防疫的工作做好，這個是市長的責任

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▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）
▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）
葉元之發文指出，他收到恩主公醫院護理師的訊息，請他轉發護理部主任給同仁的信內容提到「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄、我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義...」、「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR⋯⋯被操弄的事實 我們很憤怒 但醫院選擇將能量 要盡心盡力守護著 民眾健康 請各位理解」，葉元之痛批，恩主公醫院因為被高雄綠營政治操作，醫護同仁士氣大受影響，看了令人相當不忍。

▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）
對此，陳其邁在今日下午的防疫記者會中強調，「我身為醫師，也瞭解醫護人員的辛苦，但是從公衛的專業，每一個疫調，都會牽涉到整個疫情的傳播」、「從市長的角度來看，我作為地方的指揮官，我相信每一個地方首長都跟我一樣，都希望能夠把防疫的工作做好，每一個防疫的缺口都要補齊，所以假如高雄市的防疫有哪邊需要指教的部分，我們都會虛心的接受，這個是市長的責任。」

陳其邁認為，這次的指標個案跑到高雄只是少數個案，因為高雄去新北看病的人不多，但是可以試想，這些個案假如沒有找到，「那會對北部地區的疫情傳播帶來的怎樣的風險」，這個就必須靠平常的疫調來補強，所以疫調、匡列、隔離都非常的重要，務必讓病毒在整個社區的傳播能夠得到控制，所以「我也提醒了，那也希望說，既然有疏漏，那就應該把漏洞趕快補起來」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
52%48%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
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