恩主公醫護發信罵不公不義　陳其邁：做好防疫是市長責任

恩主公醫院護理師請他轉發護理部主任給同仁的信，內容提到「這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義」，高雄市長陳其邁今日則表示，他

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▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）

× ▲曾到恩主公醫院開刀的指標個案14359延伸出來的高雄仁武群聚感染，前日（23）7人確診、昨日6人確診、今日再出現2人確診，累計已有15人確診。（圖／高雄市政府提供）

葉元之發文指出，他

恩主公醫院護理師的訊息，請他轉發護理部主任給同仁的信內容提到「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄、我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義...」、「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR⋯⋯被操弄的事實 我們很憤怒 但醫院選擇將能量 要盡心盡力守護著 民眾健康 請各位理解」，葉元之痛批，恩主公醫院因為被高雄綠營政治操作，醫護同仁士氣大受影響，看了令人相當不忍。

▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市仁武這波疫情，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了625人。（圖／高雄市政府提供）

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，累計確診13245例。（圖／NOWnews製表）