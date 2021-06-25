恩主公醫護發信罵不公不義　陳其邁：做好防疫是市長責任

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葉元之發文指出，他收到恩主公醫院護理師的訊息，請他轉發護理部主任給同仁的信內容提到「昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們...我們不做英雄、我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退確。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義...」、「這次高雄事件因為病人就診不願意做PCR⋯⋯被操弄的事實 我們很憤怒 但醫院選擇將能量 要盡心盡力守護著 民眾健康 請各位理解」，葉元之痛批，恩主公醫院因為被高雄綠營政治操作，醫護同仁士氣大受影響，看了令人相當不忍。
對此，陳其邁在今日下午的防疫記者會中強調，「我身為醫師，也瞭解醫護人員的辛苦，但是從公衛的專業，每一個疫調，都會牽涉到整個疫情的傳播」、「從市長的角度來看，我作為地方的指揮官，我相信每一個地方首長都跟我一樣，都希望能夠把防疫的工作做好，每一個防疫的缺口都要補齊，所以假如高雄市的防疫有哪邊需要指教的部分，我們都會虛心的接受，這個是市長的責任。」
陳其邁認為，這次的指標個案跑到高雄只是少數個案，因為高雄去新北看病的人不多，但是可以試想，這些個案假如沒有找到，「那會對北部地區的疫情傳播帶來的怎樣的風險」，這個就必須靠平常的疫調來補強，所以疫調、匡列、隔離都非常的重要，務必讓病毒在整個社區的傳播能夠得到控制，所以「我也提醒了，那也希望說，既然有疏漏，那就應該把漏洞趕快補起來」。
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