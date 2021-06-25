黃偉哲：疫苗殘劑開放接種將造成特權介入亂象

（中央社記者張榮祥台南25日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布疫苗殘劑開放給18歲以上成人預約候補接種，台南市長黃偉哲表示，開放殘劑預約接種將會造成亂象及特權介入，「遍地殘劑，特權就會遍地開花」。





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黃偉哲今天下午在台南市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，中央宣布疫苗殘劑開放給18歲以上成人預約候補接種後，台南立刻接到外縣市的人來電諮詢，這種情形將會造成亂象。





黃偉哲認為開放疫苗殘劑預約候補接種，可能會遭質疑是否有特權介入，「遍地殘劑，特權就會遍地開花」；市府將開會討論，也儘量不要留有殘劑，列冊施打者就走出來，不要有緩打潮的問題。





台南市政府衛生局長許以霖形容台灣疫苗陸續到位的情形說，大船開過來，大家只要依序上船，不要緊張，否則會降低台南接種量能。





對於疫苗殘劑開放，許以霖表示，這是AZ疫情施打狀況不佳出現的情形，台南AZ疫苗接種率超過100%，暫時沒有這個問題，接下來莫德納疫苗開打，應該也不會有疫苗殘劑。





另外，台南市政府訂購1萬劑家用快篩試劑將於7月初運抵，凡是外地返鄉者可到衛生所免費領取，若篩檢結果是陽性，由衛生所安排PCR檢測。（編輯：方沛清）1100625



