秘魯返國嬤孫染印度變異株　屏縣府擴大篩檢及清消

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屏東縣政府表示，在自營計程車司機案號14298確診後，縣府漏夜進行疫調，匡列居家隔離對象進行篩檢，發現乘客案號14409同住友人14407及其孫14408同時確診，進一步發現隔壁住的是從兩位台中市的嬤孫（案號133332、13333），係由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到13332娘家空屋居住。
縣府因此擴大匡列及採檢，從案號14298開始的確診7人，共匡列81人居家隔離、31人自主健康管理，除立即採檢外，並密切注意身體狀況做必要的二採，此外，24日下午開始在枋山緊急設置篩檢站，首日120人的快篩及PCR檢測均陰性，今日全日324人快篩也全部陰性，PCR檢測中。
屏東縣府指出，由於中央流行疫情指揮中心今日下午宣佈秘魯返國的嬤孫係印度Delta變異株引起，但枋山7例是否是相同的病毒株，還在進行比對中，而且秘魯返國嬤孫隔壁的案號14408係由北部返鄉，也是可能的感染源，這些都有待中央比對後才能確認。
潘孟安表示，確認案例集中在枋山的楓港、善餘兩村，除安排兩村村民優先篩檢之外，在屏東縣分配的疫苗全部施打完畢的情況下，獲同意優先撥補兩村村民所需的疫苗數，只要PCR檢測陰性就可以前往施打疫苗。
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