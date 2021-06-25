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屏東縣疫苗施打站　25日任務告一段落

▲屏東縣自6月15日起啟動全縣48處疫苗施打站，為長者施打疫苗，中央撥配AZ疫苗64000劑及莫德納疫苗3500劑，共67500劑疫苗，已全數施打完畢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.25）
▲屏東縣自6月15日起啟動全縣48處疫苗施打站，為長者施打疫苗，中央撥配AZ疫苗64000劑及莫德納疫苗3500劑，共67500劑疫苗，已全數施打完畢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.25）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-25 20:30:00

屏東縣自6月15日起啟動全縣48處疫苗施打站，為長者施打疫苗，近日鋒面逐漸遠離天氣好轉，民眾疫苗施打率逐日提升，獲中央撥配AZ疫苗64000劑及莫德納疫苗3500劑，共67500劑疫苗，原定施打站開放施打時間至25日下午，因縣民踴躍施打，除保留第二劑施打量外，配撥疫苗已全數施打完畢，縣府表示，待後續中央撥配後會再進行開放及公告，請鄉親不要擔心。

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▲屏東縣政府在施打站公告疫苗已全數施打完畢，請民眾7月1日以後接獲通知再來施打。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣政府在施打站公告疫苗已全數施打完畢，請民眾7月1日以後接獲通知再來施打。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.25）
25日一早，屏東縣體育館大型速打站湧現許多要施打疫苗的民眾，縣府立即應變，調派許多的警員及社工人員前往，協助現場交管、諮詢、協助長輩上下車及民眾動線引導等。

縣長潘孟安表示，目前縣內疫苗接種目標為快速及大量完成接種，以創造社區群體免疫，在有計畫、有效率的原則下進行施打，因民眾前來施打狀況踴躍，今日已完成本縣獲配的67500劑疫苗施打作業。

潘孟安非常感謝疫苗施打站啟動以來，前線所有夥伴們的努力，更謝謝鄉親配合按照指定的時間前往施打疫苗，潘孟安再次強調，疫情在變，病毒也在變，疫情三級警戒期間，絕對不可鬆懈、盡量不要外出及群聚，保護自己也保護家人，待中央再次撥配疫苗後，會讓民眾盡快接種，提升群體免疫力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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能，要回復正常生活多少要靠這個
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2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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2021-06-25-2021-06-27
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