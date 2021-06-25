屏東縣疫苗施打站　25日任務告一段落

屏東縣自6月15日起啟動全縣48處疫苗施打站，為長者施打疫苗，近日鋒面逐漸遠離天氣好轉，民眾疫苗施打率逐日提升，獲中央撥配AZ疫苗64000劑及莫德納疫苗3500劑，共67500劑疫苗，原定施打站開放施打時間至25日下午，因縣民踴躍施打，除保留第二劑施打量外，配撥疫苗已全數施打完畢，縣府表示，待後續中央撥配後會再進行開放及公告，請鄉親不要擔心。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-25 20:30:00
25日一早，屏東縣體育館大型速打站湧現許多要施打疫苗的民眾，縣府立即應變，調派許多的警員及社工人員前往，協助現場交管、諮詢、協助長輩上下車及民眾動線引導等。
縣長潘孟安表示，目前縣內疫苗接種目標為快速及大量完成接種，以創造社區群體免疫，在有計畫、有效率的原則下進行施打，因民眾前來施打狀況踴躍，今日已完成本縣獲配的67500劑疫苗施打作業。
潘孟安非常感謝疫苗施打站啟動以來，前線所有夥伴們的努力，更謝謝鄉親配合按照指定的時間前往施打疫苗，潘孟安再次強調，疫情在變，病毒也在變，疫情三級警戒期間，絕對不可鬆懈、盡量不要外出及群聚，保護自己也保護家人，待中央再次撥配疫苗後，會讓民眾盡快接種，提升群體免疫力。
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