張顯耀遭爆已打AZ疫苗　義大醫院承認了

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義大醫院晚間則指出：「張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗」；高雄市衛生局獲知後表示，將就此案進行調查，若的確有違法接種情形，將依法辦理。
台灣基進新聞部主任張博洋表示，國民黨特權施打已經不是新聞，連戰、賴士葆、丁守中、黃昭順、張榮味，都因為相關爭議上過新聞，最好笑的是張顯耀今天才剛發文酸台灣是疫苗難民、疫苗乞丐，結果馬上被爆料找醫院「特權當乞丐」，這已經不是口嫌體正直了，這根本是疫苗雙面人，這個黨到底還有多少疫苗雙面人？；而新聞部副主任陳子瑜則認為，簡單的邏輯，張顯耀說日本捐自己不要的AZ給台灣，台灣不是疫苗難民、就是疫苗乞丐，但他卻在日本捐疫苗前已經施打AZ，得證，張顯耀還不如難民跟乞丐。
高雄市議員黃捷也痛批，「北有董事丁守中打疫苗，南有廠商張顯耀打疫苗」，打的還是國民黨最唱衰、一直造謠的AZ疫苗，國民黨這種一手「乞丐說」，一手偷打AZ疫苗的雙面行為，台灣人真的看不下去，已請責請高雄市衛生局一定要嚴查，一定要給高雄市民一個公道。
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