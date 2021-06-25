張顯耀遭爆已打AZ疫苗　義大醫院承認了

國民黨前立委黃昭順在5月底遭到有意爭取民進黨高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料，在5月30日到義大大昌醫院私打疫苗，今（25）日晚間黃偵琳再爆另一名國民黨前立委張顯耀在5月28日也已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比黃昭順還早，對此張顯耀並未接電話未回應，但義大醫院已坦承替張顯耀

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▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）

國民黨特權施打已經不是新聞，連戰、賴士葆、丁守中、黃昭順、張榮味，都因為相關爭議上過新聞，最好笑的是張顯耀今天才剛發文酸台灣是疫苗難民、疫苗乞丐，結果馬上被爆料找醫院「特權當乞丐」，這已經不是口嫌體正直了，這根本是疫苗雙面人，這個黨到底還有多少疫苗雙面人？

張顯耀說日本捐自己不要的AZ給台灣，台灣不是疫苗難民、就是疫苗乞丐，但他卻在日本捐疫苗前已經施打AZ，得證，張顯耀還不如難民跟乞丐。

高雄市議員黃捷也痛批，「

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