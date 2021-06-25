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張顯耀遭爆已打AZ疫苗　義大醫院承認了

張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）
張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-25 22:31:55｜2021-06-25 22:37:00

國民黨前立委黃昭順在5月底遭到有意爭取民進黨高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料，在5月30日到義大大昌醫院私打疫苗，今（25）日晚間黃偵琳再爆另一名國民黨前立委張顯耀在5月28日也已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比黃昭順還早，對此張顯耀並未接電話未回應，但義大醫院已坦承替張顯耀施打疫苗。

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黃偵琳痛批，繼黃昭順濫用特權打疫苗後，張顯耀也在5月28日違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，「國民黨你們到底有多害怕？一直插隊打疫苗！把第一線的防疫人員放在哪？」，黃偵琳說，「張顯耀才在臉書左批民進黨阻擋疫苗進口，右罵中央疫苗購買不足，然後自己偷偷去打疫苗，跟防疫人員及其他更需要的人搶疫苗，現在卻嘲笑打AZ的台灣人是疫苗難民、是疫苗乞丐，你到底哪來的臉一直發這種文章？」。

▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）
▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）
義大醫院晚間則指出：「張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗」；高雄市衛生局獲知後表示，將就此案進行調查，若的確有違法接種情形，將依法辦理。

台灣基進新聞部主任張博洋表示，國民黨特權施打已經不是新聞，連戰、賴士葆、丁守中、黃昭順、張榮味，都因為相關爭議上過新聞，最好笑的是張顯耀今天才剛發文酸台灣是疫苗難民、疫苗乞丐，結果馬上被爆料找醫院「特權當乞丐」，這已經不是口嫌體正直了，這根本是疫苗雙面人，這個黨到底還有多少疫苗雙面人？；而新聞部副主任陳子瑜則認為，簡單的邏輯，張顯耀說日本捐自己不要的AZ給台灣，台灣不是疫苗難民、就是疫苗乞丐，但他卻在日本捐疫苗前已經施打AZ，得證，張顯耀還不如難民跟乞丐。

高雄市議員黃捷也痛批，「北有董事丁守中打疫苗，南有廠商張顯耀打疫苗」，打的還是國民黨最唱衰、一直造謠的AZ疫苗，國民黨這種一手「乞丐說」，一手偷打AZ疫苗的雙面行為，台灣人真的看不下去，已請責請高雄市衛生局一定要嚴查，一定要給高雄市民一個公道

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/25，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
51.72%48.28%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.44%95.56%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.71%39.29%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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