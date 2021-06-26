嫌AZ卻打AZ？高市衛生局對義大醫院、張顯耀開罰

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黃偵琳今日指出，她在6月初時就已接獲民眾爆料，但高雄市當時疫情嚴峻，所以選擇低調沒有說，最近卻看到張顯耀在臉書不斷抨擊打AZ疫苗的台灣人是疫苗難民、疫苗乞丐，這點讓她覺得真的很過分，因為他明明在5月28日的時候已經到義大醫院的燕巢總院施打了AZ疫苗，是「口嫌體正直嗎？」，為什麼在嫌AZ疫苗的同時，又偷偷的去打AZ疫苗？
黃偵琳認為，前立委黃昭順遭爆偷打AZ疫苗，在第一時間就勇於出來面對，並向社會大眾道歉，但張顯耀神隱至今，誠心呼籲張顯耀，敢偷打疫苗就要敢面對，儘快出來向大眾說明並道歉。
高雄市衛生局在今日中午指出，有關前立委張顯耀於義大醫院燕巢總院接種AZ疫苗乙案，昨日經媒體揭露後，經衛生局多方聯繫查證，截至今日中午12時30分為止，未能聯繫上張前立委本人，僅義大醫院表示張係義聯集團員工，擔任該集團兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員。
但經衛生局請義大醫院提出張顯耀相關身分證、健保卡及勞健保投保證明等其他造冊文件影本佐證，義大醫院均未能提出任何文件以實其說，且經對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款。
衛生局說，在張前立委接種資格為「義聯集團員工」理由自然不成立狀況下，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，核有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣1.5萬元罰款。
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