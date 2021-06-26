嫌AZ卻打AZ？高市衛生局對義大醫院、張顯耀開罰

高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳昨（26）日爆料，國民黨前立委張顯耀在5月28日已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比之前爆料的黃昭順還早，衛生局今日指出，

中午12點30分都聯繫不上，仍依

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▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）

× ▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）

黃偵琳今日指出，她

▲高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料國民黨前立委張顯耀已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，批張「口嫌體正直」，嫌AZ疫苗的同時，又偷偷的去打AZ疫苗。（圖／黃偵琳提供）