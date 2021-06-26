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嫌AZ卻打AZ？高市衛生局對義大醫院、張顯耀開罰

▲張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）
▲張顯耀遭爆已打完AZ疫苗。（圖／資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-26 13:36:22

高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳昨（26）日爆料，國民黨前立委張顯耀在5月28日已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，時間甚至比之前爆料的黃昭順還早，衛生局今日指出，義大醫院列冊與實際進出人員不符，處以新台幣30萬罰款，而張顯耀截至中午12點30分都聯繫不上，仍依違反傳染病防治法第36條，處以新台幣1.5萬元罰款

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▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）
▲張顯耀今（25）日中午在臉書批評民進黨政府收到日本國人拒絕施打的AZ，跟行乞的行為沒有差別。（圖／翻攝自張顯耀臉書）
黃偵琳今日指出，她在6月初時就已接獲民眾爆料，但高雄市當時疫情嚴峻，所以選擇低調沒有說，最近卻看到張顯耀在臉書不斷抨擊打AZ疫苗的台灣人是疫苗難民、疫苗乞丐，這點讓她覺得真的很過分，因為他明明在5月28日的時候已經到義大醫院的燕巢總院施打了AZ疫苗，是「口嫌體正直嗎？」，為什麼在嫌AZ疫苗的同時，又偷偷的去打AZ疫苗？

黃偵琳認為，前立委黃昭順遭爆偷打AZ疫苗，在第一時間就勇於出來面對，並向社會大眾道歉，但張顯耀神隱至今，誠心呼籲張顯耀，敢偷打疫苗就要敢面對，儘快出來向大眾說明並道歉。

▲高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料國民黨前立委張顯耀已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，批張「口嫌體正直」，嫌AZ疫苗的同時，又偷偷的去打AZ疫苗。（圖／黃偵琳提供）
▲高雄市左楠選區市議員的參選人黃偵琳爆料國民黨前立委張顯耀已經到燕巢義大醫院打完AZ疫苗，批張「口嫌體正直」，嫌AZ疫苗的同時，又偷偷的去打AZ疫苗。（圖／黃偵琳提供）
高雄市衛生局在今日中午指出，有關前立委張顯耀於義大醫院燕巢總院接種AZ疫苗乙案，昨日經媒體揭露後，經衛生局多方聯繫查證，截至今日中午12時30分為止，未能聯繫上張前立委本人，僅義大醫院表示張係義聯集團員工，擔任該集團兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員。

但經衛生局請義大醫院提出張顯耀相關身分證、健保卡及勞健保投保證明等其他造冊文件影本佐證，義大醫院均未能提出任何文件以實其說，且經對照5月28日義大醫院提供接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，違反傳染病防治法第29條，得處以新台幣30萬罰款。

衛生局說，在張前立委接種資格為「義聯集團員工」理由自然不成立狀況下，並參酌其多次發表對於疫苗接種政策之公開說法，顯然悖離其於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，核有違反傳染病防治法第36條未依律定之疫種疫苗資格接種事實，得處以新台幣1.5萬元罰款。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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