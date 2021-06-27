COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

枋山芒果農：無退訂　憂盤商炒疫情壓價格

▲許多屏東芒果農的門市從三級警戒以來，門市業績「驕傲掛零」，但仍恪遵疫情指揮中心規範。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲許多屏東芒果農的門市從三級警戒以來，門市業績「驕傲掛零」，但仍恪遵疫情指揮中心規範。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者蔡佳宏／屏東報導

2021-06-27 19:42:20

設籍台中的祖孫6月6日從秘魯返國，南下屏東枋山居檢，並於6月24日確診印度變種病毒，網傳匿名截圖指出，大盤商因此退訂枋山芒果400盒，枋山芒果女青農林町霙指出，目前詢問數家枋山地區芒果農，均無聽聞退訂消息，且枋山地區一年供應全台25萬盒以上芒果，擔心是有心人在操作芒果價格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
枋山芒果產期大約到七月中下旬，林町霙解釋，枋山地區許多優質果農為確保品質，只要連日大雨，擔心芒果遭受雨傷，就會自主品管不出貨，幸好消費者都耐心久候。

芒果熟成可吃時，果皮有兩種表徵，林町霙強調，一是黑點，代表已熟成，另是整顆芒果透紅鮮豔，也是熟成象徵，但消費者不明瞭，誤以為芒果有黑點是品質不佳，其實是把張飛當岳飛，因此，出貨前都得再三提醒。

▲許多枋山地區芒果農考量連日大雨，擔心水傷自主品管不出貨，屏東女芒果農林町霙指出，詢問數家芒果農，皆稱並無退訂發生，憂盤商藉疫情打壓價格。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲許多枋山地區芒果農考量連日大雨，擔心水傷自主品管不出貨，屏東女芒果農林町霙指出，詢問數家芒果農，皆稱並無退訂發生，憂盤商藉疫情打壓價格。（圖／記者陳美嘉翻攝）
本次芒果季輔導許多芒果農轉攻電商的顧問黃耀寬解釋，最大的客訴與誤解，其實是消費者指芒果有黑點，誤以為是壞果，但卻是熟成可吃的好兆頭。

三級警戒以來許多芒果門市業績「驕傲掛零」，黃耀寬強調，輔導的屏東芒果農都恪遵疫情指揮中心規範，室外作業時不超過十人，無論採果或理貨前，都量體溫、戴口罩、戴護面罩、每天早、中、晚至少清消三次以上。

枋山鄉兩村已展開大規模快篩，快篩陰性即排隊等候施打疫苗，黃耀寬與林町霙等芒果農呼籲，請信任屏東縣政府的防疫努力，疫情期間，任何的獵巫臆測或以訛傳訛，都對疫情與產業沒有幫助。

美國與我國的CDC都指出，全球尚無因接觸到蔬果確診的案例，林町霙呼籲，枋山地區每年供應全台25萬箱以上芒果，枋山地區芒果產季只到七月中下旬，不能用單一芒果的盤商退訂400盒就說是退訂潮！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.57%95.43%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.73%35.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.72%63.28%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀