枋山芒果農：無退訂　憂盤商炒疫情壓價格

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芒果熟成可吃時，果皮有兩種表徵，林町霙強調，一是黑點，代表已熟成，另是整顆芒果透紅鮮豔，也是熟成象徵，但消費者不明瞭，誤以為芒果有黑點是品質不佳，其實是把張飛當岳飛，因此，出貨前都得再三提醒。
本次芒果季輔導許多芒果農轉攻電商的顧問黃耀寬解釋，最大的客訴與誤解，其實是消費者指芒果有黑點，誤以為是壞果，但卻是熟成可吃的好兆頭。
三級警戒以來許多芒果門市業績「驕傲掛零」，黃耀寬強調，輔導的屏東芒果農都恪遵疫情指揮中心規範，室外作業時不超過十人，無論採果或理貨前，都量體溫、戴口罩、戴護面罩、每天早、中、晚至少清消三次以上。
枋山鄉兩村已展開大規模快篩，快篩陰性即排隊等候施打疫苗，黃耀寬與林町霙等芒果農呼籲，請信任屏東縣政府的防疫努力，疫情期間，任何的獵巫臆測或以訛傳訛，都對疫情與產業沒有幫助。
美國與我國的CDC都指出，全球尚無因接觸到蔬果確診的案例，林町霙呼籲，枋山地區每年供應全台25萬箱以上芒果，枋山地區芒果產季只到七月中下旬，不能用單一芒果的盤商退訂400盒就說是退訂潮！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。