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可以撤板凳不用期待了，Mitsubishi回絕股東呼籲拒絕Lancer Evolution重出江湖

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-28 00:55:20

Lancer Evolution可說是Mitsubishi另一招牌，共計20多年十代車型替Mitsubishi帶來豐功偉業，無奈市場萎縮銷售下滑被迫走入歷史，許多車迷甚至Mitsubishi股東都期待能再次看到Lancer Evolution，不過日前Mitsubishi執行長明確表示不考慮Lancer Evolution復出。

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Mitsubishi Lancer於當年有著良好的銷售表現，1992年更以其基礎推出Lancer Evolution高性能車型，並以出色性能和操控表現於WRC場上創下豐功偉業，其光環不僅成就一代傳奇，甚至還成為Mitsubishi另一招牌，在此之後也陸續更新推出至十代車型，但無奈隨著市場環境轉變銷售下滑，Lancer Evolution於2016年被迫走入停產，但仍有許多車迷依舊期盼Lancer Evolution復出的那一天到來。

1992年Mitsubishi推出Lancer Evolution，在此之後不僅於賽事屢創佳績，更成就一代經典傳奇。
1992年Mitsubishi推出Lancer Evolution，在此之後不僅於賽事屢創佳績，更成就一代經典傳奇。
然而就在5月時車迷們似乎看見一絲生機，因為Mitsubishi表示將重啟Ralliart，只不過該計畫與Lancer Evolution並無任何關係，且未來將會朝向電能發展為主。然而ˋ不僅車迷期盼，日前Mitsubishi股東甚至也呼籲重啟Lancer Evolution，此舉也讓執行長相當驚訝，多數以利潤為優先的股東竟也希望Lancer Evolution回歸，但仍須顧及其他多數股東利益，加上品牌目前已積極朝電能化發展，因此針對呼籲也表示不會考慮重啟Lancer Evolution。但執行長也進一步表示，現階段品牌需壯大財務增加資金，所以暫時不會考慮Lancer Evolution相關計畫，從此可以猜想執行長並未徹底斷絕Lancer Evolution，或許未來有可能會像Eclipse般重啟，只不過若休旅車持續發展下去，就算重啟也不會是你我印象中的Lancer Evolution。

5月Mitsubishi表示將重啟Ralliart讓車迷一度燃起Lancer Evolution復活希望，但Ralliart計畫則是要朝電動車發向發展。
5月Mitsubishi表示將重啟Ralliart讓車迷一度燃起Lancer Evolution復活希望，但Ralliart計畫則是要朝電動車發向發展。
執行長並未將Lancer Evolution計畫說死，或許未來會有機會像Eclipse樣重啟，只是可能不會是大家熟悉的車型。
執行長並未將Lancer Evolution計畫說死，或許未來會有機會像Eclipse樣重啟，只是可能不會是大家熟悉的車型。
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