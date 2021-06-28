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【MotoGP戰報：荷蘭站】Yamaha憑場地優勢，Quartararo、Vinales包辦冠亞軍

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-28 01:25:20

本周MotoGP來到荷蘭站，在比賽之前最大消息就是VR46車隊與Ducati簽約3年，而賽事方面上站奪冠的Marquez本站表現也是各界關注焦點，而Yamaha在此賽道有優勢，Quartararo與Vinales不僅從頭排起跑，最終也成功包辦冠亞軍。

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在MotoGP荷蘭站開賽前，最大消息就是由Rossi帶領的VR46車隊已與Ducati簽約3年，明年2022年將正式進軍MotoGP賽事，其中車手就是Rossi弟弟Marini，而另一名額因贊助商Aramco石油公司王子希望Rossi能在VR46車隊參賽，至於最終如何決定還有待觀察。

Rossi的VR46車隊與Ducati簽下3年合約，2022年將進入MotoGP賽事。
Rossi的VR46車隊與Ducati簽下3年合約，2022年將進入MotoGP賽事。
回到賽事方面，Yamaha在荷蘭亞森賽道有著優勢，因此Vinales與Quartararo分別取得竿位與第二起跑位置，Bagnaia則從第三起跑，至於上站冠軍Marquez因在排位賽摔車，最終只能從第20位置出發。

起跑後Vinales不甚理想掉至第四位，Quartararo與Bagnaia順利上到第一與第二， Bagnaia更一鼓作氣衝上第一，不過Yamaha在此有優勢因此Quartararo仍在後方緊追不捨，Marquez則趁起跑一路從20挺進至第13位。Rins運勢仍處於低迷狀態，才第二圈就和Zarco發生小碰撞而跑出賽道，在回到場上已是最後一名。本站Quartararo有著相當強勢企圖，因此Bagnaia領先並未太久很快的就被超越，在此之後Quartararo就進入無人之境大幅拉開距離。

Rins運勢未見起色，才第二圈就與Zarco碰撞而跑出賽道，再回到場上已是最後一名，不過好在最後還能以第11名完賽。
Rins運勢未見起色，才第二圈就與Zarco碰撞而跑出賽道，再回到場上已是最後一名，不過好在最後還能以第11名完賽。
Quartararo沒讓Bagnaia領先太久，很快就超越並遙遙領先。
Quartararo沒讓Bagnaia領先太久，很快就超越並遙遙領先。
比賽才進行約1/3時Rossi就發生轉到而退賽，至於領先集團部分Nakagami與Oliveira表現十分突出，其中Nakagami甚至一度上升到第三，只不過後段發生失誤而導致排名掉落。在Bagnaia後方緊追的Vinales因Bagnaia失誤而輕鬆護得第二位置，不過因與Quartararo差距過大而無法追趕，最終就以第二名完賽。而第三名則是一路默默殺上來的上屆冠軍Mir，Marquez最終則以第7名成績完賽，這對右手受傷、又以右彎居多的亞森賽道來說此成績已屬不錯。

目前積分排名分別為Quartararo（156分）、Zarco（122分）、Bagnaia（109分）、Mir（101分）、Miller（100分）。

Vinales以第二名完賽，終於再次站上頒獎台。
Vinales以第二名完賽，終於再次站上頒獎台。
Marquez雖從20名起跑，但最後竟擠進第7名。
Marquez雖從20名起跑，但最後竟擠進第7名。
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