【MotoGP戰報：荷蘭站】Yamaha憑場地優勢，Quartararo、Vinales包辦冠亞軍

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在MotoGP荷蘭站開賽前，最大消息就是由Rossi帶領的VR46車隊已與Ducati簽約3年，明年2022年將正式進軍MotoGP賽事，其中車手就是Rossi弟弟Marini，而另一名額因贊助商Aramco石油公司王子希望Rossi能在VR46車隊參賽，至於最終如何決定還有待觀察。
回到賽事方面，Yamaha在荷蘭亞森賽道有著優勢，因此Vinales與Quartararo分別取得竿位與第二起跑位置，Bagnaia則從第三起跑，至於上站冠軍Marquez因在排位賽摔車，最終只能從第20位置出發。
起跑後Vinales不甚理想掉至第四位，Quartararo與Bagnaia順利上到第一與第二， Bagnaia更一鼓作氣衝上第一，不過Yamaha在此有優勢因此Quartararo仍在後方緊追不捨，Marquez則趁起跑一路從20挺進至第13位。Rins運勢仍處於低迷狀態，才第二圈就和Zarco發生小碰撞而跑出賽道，在回到場上已是最後一名。本站Quartararo有著相當強勢企圖，因此Bagnaia領先並未太久很快的就被超越，在此之後Quartararo就進入無人之境大幅拉開距離。
比賽才進行約1/3時Rossi就發生轉到而退賽，至於領先集團部分Nakagami與Oliveira表現十分突出，其中Nakagami甚至一度上升到第三，只不過後段發生失誤而導致排名掉落。在Bagnaia後方緊追的Vinales因Bagnaia失誤而輕鬆護得第二位置，不過因與Quartararo差距過大而無法追趕，最終就以第二名完賽。而第三名則是一路默默殺上來的上屆冠軍Mir，Marquez最終則以第7名成績完賽，這對右手受傷、又以右彎居多的亞森賽道來說此成績已屬不錯。
目前積分排名分別為Quartararo（156分）、Zarco（122分）、Bagnaia（109分）、Mir（101分）、Miller（100分）。