▲ Peugeot 小改款 5008 加入戰局！進口 5+2 人座休旅車購車更添難題！

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雖然近年來五人座休旅車方為市場主力，但如 5008 此類擁有 5+2 乘坐機能的中大型休旅車款，也始終有著穩定銷量，畢竟擁有更彈性的空間機能，對於有較大乘坐或承載需求的買家，可提供更實用的用車便利，所以諸多品牌從不忘了此級距的經營，且銷售表現始終穩定，如此級距的領導者 Skoda Kodiaq，或是近來相當紅的後追者 Kia Sorento，就是最好代表。
那 Peugeot 5008 這次的小改款有啥吸引人的？又或者拿出什麼武器與對手一較高下呢？平心而論，以法系車款在台灣市場的獨特性，入手者相信並非都是一一比較後才掏出腰包的理性買家，畢竟相較於德系或韓系對手，Peugeot 5008 並沒有一擊必勝的絕對優勢，但至少有幾個特點，是你入手前可以考慮的。
首先不意外的，是極具辨識度的造型，以及車身尺碼。就如同先前小改款 3008試駕報導中所提及的，獅王獠牙般的 LED 日行燈、LED 頭燈、獅王鬃毛般的水箱護罩、獅爪般的 LED 尾燈等，小改款 5008 同樣把獅王上所有的生物特徵盡所能的全搬上了身，還以相當科技感的呈現，讓小改款 5008 同樣好看極了，且因爲其 5+2 的空間格局，給予了更直挺與寬闊的車尾比例，從個人角度欣賞，5008 有著比 3008 更霸氣與沈穩的氣質，若給我挑選，光從外觀美學比例，我絕對會直上 5008。
雖然從車身長度、高度等數據分析，相較於韓系對手 Hyundai Santa fe 或是 Kia Sorento，5008 的尺碼可說是小了一些，但卻擁有著傲視對手的 2840mm，匹配上對手中最短的 4641mm 車長，好處為何？當然就是相對緊湊的車身比例，那極短的前後懸，除了兼具較好穿越角與離去角的表現（也就是進出陡坡比較不易擦撞到前後下巴），也可讓車身重心更為集中。同時，同級最長的軸距也確保了 5008 的車內乘坐空間不大會因較短車長而有所影響，這一點，實際乘坐就知道。
直接跳過與小改款 3008 幾乎完全相同的前排乘坐空間設計，在 B 柱之後，也就是 3008 與 5008 兩車型定位的分水嶺關鍵，5008 第二排擁有 3008 沒有、也是同級對手都沒有的三張獨立座椅設計，每一張都可以獨自前後滑移、角度調整、收折，不僅可讓三位乘客都可獨自調整自己偏愛的乘坐姿勢而無需遷就他人，對於家長要放置兩張兒童安全座椅也更為輕鬆容易。
同級最長的軸距，換來了 5008 極為寬敞舒適的第二排乘坐空間，但第三排的乘坐空間，就需要車身長度來換取了，這時 5008 相對於車長超過 4.8 米的 Kia Sorento 來說確實吃虧了些，就算把第二排位置往前調整，但第三排腿部的空間還是挺侷促，不過這也是此級距 5+2 人座的休旅車通病，第三排大多都只適合成人短途乘坐，或是身材較為嬌小的孩童乘坐，真要塞入七位成人？建議你還是直上 MPV 車型，或是預算拉更高，考慮像是Audi Q7 或 BMW X7 此類的大型七人座休旅車。
而當體驗位置換到了駕駛座時，5008 的優勢就再度展現。當然，我不是在說動力表現，畢竟在小改款之後，僅維持 1.6 升渦輪增壓汽油與 1.5 升柴油兩種動力編成的 5008，確實難以與擁有 2.0TSI 渦輪增壓汽油動力的Skoda Kodiaq、搭載 2.2 升柴油引擎的 Hyundai Santa Fe 與 Kia Sorento 等對手在動力輸出表現一較高下。以此次試駕車型 5008 1.5L BlueHDi Allure 的柴油車型而言，130bhp 最大馬力與 300Nm 的輸出雖然足敷所需，但與上述對手相較，就是較為斯文了些。
我所說的優勢，是在轉動方向盤之際，那幾乎與 3008 相同的車身靈活動態，且無需透過過於運動化的懸吊調校，就能換得俐落、聽話、又兼具舒適度的彎道反應，讓駕駛開得開心，乘客坐得舒服，又無懼台灣道路上滿佈的坑洞與起伏，這是法系車款的厲害，也是 5008 讓人難忘的優勢，更是對手難以企及的面向。
與 3008 相同，5008 也擁有相當齊全的主被動安全配備，完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統、6 具輔助氣囊等，在安全配備與科技的比拼上，5008 不會再與對手的比拼中敗下陣來，對於此級距買家多為家庭使用考量而言，5008 就像對手一樣，都有十足的能力給予極佳的行車安全保護。
平心而論，無論是此次試駕主角 Peugeot 5008，或是上述的其他對手，每一款都是實力堅強的 5+2 進口休旅車型，論空間、配備、安全、舒適度等，各有各的優點，也很難有一款車可以贏家全拿，最後讓消費者下定決心的，很有可能是那切合你意的美學設計、保養維修的便利性，或是任何一個剛好合你意的小小特點。換個角度思考，這級距的買家確實幸福，無論最終決定為何，都不會是個太 NG 的決定，唯一棘手的，應該就是在挑選時，難以下決定的過程吧？
如果圖文報導看不過癮，我們也有相當精彩的影音試駕報導！