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Peugeot 小改款 5008 加入戰局！進口 5+2 人座休旅車購車更添難題！

▲ Peugeot 小改款 5008 加入戰局！進口 5+2 人座休旅車購車更添難題！
▲ Peugeot 小改款 5008 加入戰局！進口 5+2 人座休旅車購車更添難題！

2GameSome - 有車賞

2021-06-28 11:55:00

身為 3008 的大哥，Peugeot 5008 也跟隨著改款腳步，換上了全新造型前後燈組，重新編成車型陣容，但不變的是那出色的設計美感，以及優異的行路質感，當然，聰明的空間機能變換，也是 5008 值得讓家庭買家一看的重點。

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試駕車款為 Peugeot 5008 1.5L BlueTEC Allure 車型，售價為新台幣 154.9 萬元。
試駕車款為 Peugeot 5008 1.5L BlueTEC Allure 車型，售價為新台幣 154.9 萬元。
雖然近年來五人座休旅車方為市場主力，但如 5008 此類擁有 5+2 乘坐機能的中大型休旅車款，也始終有著穩定銷量，畢竟擁有更彈性的空間機能，對於有較大乘坐或承載需求的買家，可提供更實用的用車便利，所以諸多品牌從不忘了此級距的經營，且銷售表現始終穩定，如此級距的領導者 Skoda Kodiaq，或是近來相當紅的後追者 Kia Sorento，就是最好代表。

那 Peugeot 5008 這次的小改款有啥吸引人的？又或者拿出什麼武器與對手一較高下呢？平心而論，以法系車款在台灣市場的獨特性，入手者相信並非都是一一比較後才掏出腰包的理性買家，畢竟相較於德系或韓系對手，Peugeot 5008 並沒有一擊必勝的絕對優勢，但至少有幾個特點，是你入手前可以考慮的。

首先不意外的，是極具辨識度的造型，以及車身尺碼。就如同先前小改款 3008試駕報導中所提及的，獅王獠牙般的 LED 日行燈、LED 頭燈、獅王鬃毛般的水箱護罩、獅爪般的 LED 尾燈等，小改款 5008 同樣把獅王上所有的生物特徵盡所能的全搬上了身，還以相當科技感的呈現，讓小改款 5008 同樣好看極了，且因爲其 5+2 的空間格局，給予了更直挺與寬闊的車尾比例，從個人角度欣賞，5008 有著比 3008 更霸氣與沈穩的氣質，若給我挑選，光從外觀美學比例，我絕對會直上 5008。

換上更具獅王模樣的車頭造型，水箱護罩、頭燈造型都是亮點。
換上更具獅王模樣的車頭造型，水箱護罩、頭燈造型都是亮點。
車壇中還有什麼比這更大膽、更具特色的頭燈設計了呢？
車壇中還有什麼比這更大膽、更具特色的頭燈設計了呢？
3008 與 5008 全車系都配備這一只 18 吋黑銀雙彩鋁合金輪圈。
3008 與 5008 全車系都配備這一只 18 吋黑銀雙彩鋁合金輪圈。
獅爪般的 LED 尾燈讓車尾辨識度更加出色。
獅爪般的 LED 尾燈讓車尾辨識度更加出色。
雖然從車身長度、高度等數據分析，相較於韓系對手 Hyundai Santa fe 或是 Kia Sorento，5008 的尺碼可說是小了一些，但卻擁有著傲視對手的 2840mm，匹配上對手中最短的 4641mm 車長，好處為何？當然就是相對緊湊的車身比例，那極短的前後懸，除了兼具較好穿越角與離去角的表現（也就是進出陡坡比較不易擦撞到前後下巴），也可讓車身重心更為集中。同時，同級最長的軸距也確保了 5008 的車內乘坐空間不大會因較短車長而有所影響，這一點，實際乘坐就知道。

5008 車身尺碼為：4641 x 1906 x 1644mm，擁有同級最長的 2840mm 軸距長度。
5008 車身尺碼為：4641 x 1906 x 1644mm，擁有同級最長的 2840mm 軸距長度。
直接跳過與小改款 3008 幾乎完全相同的前排乘坐空間設計，在 B 柱之後，也就是 3008 與 5008 兩車型定位的分水嶺關鍵，5008 第二排擁有 3008 沒有、也是同級對手都沒有的三張獨立座椅設計，每一張都可以獨自前後滑移、角度調整、收折，不僅可讓三位乘客都可獨自調整自己偏愛的乘坐姿勢而無需遷就他人，對於家長要放置兩張兒童安全座椅也更為輕鬆容易。

中控台設計與小改款後的 3008 如出一轍。
中控台設計與小改款後的 3008 如出一轍。
12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕。
12.3 吋全彩數位儀錶顯示幕。
小盤徑的皮革包覆多功能方向盤。
小盤徑的皮革包覆多功能方向盤。
8 吋全彩觸控多功能顯示幕。
8 吋全彩觸控多功能顯示幕。
如藝術品般的中控台與中央鞍座造型。
如藝術品般的中控台與中央鞍座造型。
5008 1.5L BlueTEC Allure 車型採用皮布混織的座椅表面。
5008 1.5L BlueTEC Allure 車型採用皮布混織的座椅表面。
第二排採取三張獨立座椅設計，為同級中獨有。
第二排採取三張獨立座椅設計，為同級中獨有。
每一張座椅都可獨立前後滑椅與調整椅背角度。
每一張座椅都可獨立前後滑椅與調整椅背角度。
小巧的摺疊餐桌設計，是為了對應前座椅背造型。
小巧的摺疊餐桌設計，是為了對應前座椅背造型。
第二排具備獨立空調出風口。
第二排具備獨立空調出風口。
第二排具有果嶺式的平整地板，讓乘坐更加舒適。
第二排具有果嶺式的平整地板，讓乘坐更加舒適。
試駕車型選配全景式天窗。
試駕車型選配全景式天窗。
第二排配備有手動遮陽簾。
第二排配備有手動遮陽簾。
同級最長的軸距，換來了 5008 極為寬敞舒適的第二排乘坐空間，但第三排的乘坐空間，就需要車身長度來換取了，這時 5008 相對於車長超過 4.8 米的 Kia Sorento 來說確實吃虧了些，就算把第二排位置往前調整，但第三排腿部的空間還是挺侷促，不過這也是此級距 5+2 人座的休旅車通病，第三排大多都只適合成人短途乘坐，或是身材較為嬌小的孩童乘坐，真要塞入七位成人？建議你還是直上 MPV 車型，或是預算拉更高，考慮像是Audi Q7 或 BMW X7 此類的大型七人座休旅車。

七人乘坐時置物空間相當有限，原廠並無提供公升數。
七人乘坐時置物空間相當有限，原廠並無提供公升數。
五人乘坐時置物容積可達 780 公升。
五人乘坐時置物容積可達 780 公升。
第二排與第三排座椅都傾倒時，置物容積可達到 1940 公升。
第二排與第三排座椅都傾倒時，置物容積可達到 1940 公升。
副駕駛座椅背還可前倒打平，近一步擴充置物空間。
副駕駛座椅背還可前倒打平，近一步擴充置物空間。
而當體驗位置換到了駕駛座時，5008 的優勢就再度展現。當然，我不是在說動力表現，畢竟在小改款之後，僅維持 1.6 升渦輪增壓汽油與 1.5 升柴油兩種動力編成的 5008，確實難以與擁有 2.0TSI 渦輪增壓汽油動力的Skoda Kodiaq、搭載 2.2 升柴油引擎的 Hyundai Santa Fe 與 Kia Sorento 等對手在動力輸出表現一較高下。以此次試駕車型 5008 1.5L BlueHDi Allure 的柴油車型而言，130bhp 最大馬力與 300Nm 的輸出雖然足敷所需，但與上述對手相較，就是較為斯文了些。

搭載 1.5 升渦輪增壓柴油引擎，具備 130bhp / 3750rpm 最大馬力與 300Nm / 1750rpm 最大扭力。
搭載 1.5 升渦輪增壓柴油引擎，具備 130bhp / 3750rpm 最大馬力與 300Nm / 1750rpm 最大扭力。
動力銜接 EAT 8 多模式八速手自排變速系統。
動力銜接 EAT 8 多模式八速手自排變速系統。
提供三種動力模式切換功能，讓動力輸出表現更為多元，可以適應不同開車環境。
提供三種動力模式切換功能，讓動力輸出表現更為多元，可以適應不同開車環境。
方向盤換檔撥片相當精緻，黑色部分為固定設計，銀色部分才是撥桿處。
方向盤換檔撥片相當精緻，黑色部分為固定設計，銀色部分才是撥桿處。
我所說的優勢，是在轉動方向盤之際，那幾乎與 3008 相同的車身靈活動態，且無需透過過於運動化的懸吊調校，就能換得俐落、聽話、又兼具舒適度的彎道反應，讓駕駛開得開心，乘客坐得舒服，又無懼台灣道路上滿佈的坑洞與起伏，這是法系車款的厲害，也是 5008 讓人難忘的優勢，更是對手難以企及的面向。

靈活的動態表現是 5008 一貫的特色與優勢。
靈活的動態表現是 5008 一貫的特色與優勢。
優異的懸吊調校給予了極棒的舒適度，彎中的支撐性也可圈可點，減少暈車的可能性。
優異的懸吊調校給予了極棒的舒適度，彎中的支撐性也可圈可點，減少暈車的可能性。
隔音表現夠水準，但從車外聽此柴油引擎的運轉聲浪仍偏大。
隔音表現夠水準，但從車外聽此柴油引擎的運轉聲浪仍偏大。
與 3008 相同，5008 也擁有相當齊全的主被動安全配備，完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統、6 具輔助氣囊等，在安全配備與科技的比拼上，5008 不會再與對手的比拼中敗下陣來，對於此級距買家多為家庭使用考量而言，5008 就像對手一樣，都有十足的能力給予極佳的行車安全保護。

平心而論，無論是此次試駕主角 Peugeot 5008，或是上述的其他對手，每一款都是實力堅強的 5+2 進口休旅車型，論空間、配備、安全、舒適度等，各有各的優點，也很難有一款車可以贏家全拿，最後讓消費者下定決心的，很有可能是那切合你意的美學設計、保養維修的便利性，或是任何一個剛好合你意的小小特點。換個角度思考，這級距的買家確實幸福，無論最終決定為何，都不會是個太 NG 的決定，唯一棘手的，應該就是在挑選時，難以下決定的過程吧？

如果圖文報導看不過癮，我們也有相當精彩的影音試駕報導！

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
79.17%20.83%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.82%94.18%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.24%35.76%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.85%66.15%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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