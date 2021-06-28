德36萬人受新冠後遺症所苦　康復者：每天都在努力硬撐

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雖然史密茲保住了工作，每週只需要去辦公室1次，其他時間雇主允許她在家辦公，但有時她會突然忘記認識多年的同事叫什麼名字，或是忘記該如何寫發票，儘管她才剛跟同事一起工作了一上午，也已經從事多年的記帳工作。
報導也引述了另外一位名叫喬杜里(Pia Chowdhury)的病患例子，她身上多達20幾種與新冠後遺症有關的症狀，時時折磨著她，讓她既無助，卻又不得不咬牙撐下去：「我總是說我的電池有問題，只能充到20%」。
德國疾病專家弗羅姆霍爾德(Jördis Frommhold)表示，有研究指出，約10%到20%的新冠患者，染疫12週後仍有後遺症，若以德國約360萬個確診病例來看，當中至少有36萬人，痊癒後仍要經歷前述的病痛。弗羅姆霍爾德呼籲政府，不應忽視染疫者康復後的身心狀態，應提供後續康復設施，幫助他們的生活能真正回到正軌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。