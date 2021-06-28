COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

德36萬人受新冠後遺症所苦　康復者：每天都在努力硬撐

▲不少患者即使從新冠肺炎中康復，也依然受到後遺症困擾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少患者即使從新冠肺炎中康復，也依然受到後遺症困擾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-28 15:15:44

新冠肺炎肆虐全球，至今已奪走近400萬條人命，有不少人染疫後雖然康復，但飽受後遺症所苦，外媒引述研究指出，德國約有36萬人染疫康復後，仍出現身心方面的問題，不知何時才能解決，呼籲社會和政府，不應忽視這群人的需要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《德國之聲》報導，自從新冠肺炎闖進58歲的史密茲(Edith Schmitz)人生後，她喪失了原本對生活的熱愛，她曾於今年2月染疫，住院3週後漸漸康復，但至今仍飽受脫髮、出汗、失眠、頭痛、肌肉痙攣、嗜睡和記憶力問題所苦，現在的她幾乎都要付出很多的努力，才能完成必須做的每件事情。由於身體狀況不佳，史密茲也開始不愛和鄰居、親友交談。

雖然史密茲保住了工作，每週只需要去辦公室1次，其他時間雇主允許她在家辦公，但有時她會突然忘記認識多年的同事叫什麼名字，或是忘記該如何寫發票，儘管她才剛跟同事一起工作了一上午，也已經從事多年的記帳工作。

報導也引述了另外一位名叫喬杜里(Pia Chowdhury)的病患例子，她身上多達20幾種與新冠後遺症有關的症狀，時時折磨著她，讓她既無助，卻又不得不咬牙撐下去：「我總是說我的電池有問題，只能充到20%」。

德國疾病專家弗羅姆霍爾德(Jördis Frommhold)表示，有研究指出，約10%到20%的新冠患者，染疫12週後仍有後遺症，若以德國約360萬個確診病例來看，當中至少有36萬人，痊癒後仍要經歷前述的病痛。弗羅姆霍爾德呼籲政府，不應忽視染疫者康復後的身心狀態，應提供後續康復設施，幫助他們的生活能真正回到正軌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
84%16%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.24%67.76%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀