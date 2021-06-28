俄國養雞工人感染H5N8　中國專家：恐成為下一場大流行

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2020年中國多個諗份也爆發H5N8禽流感，12月21日，湖南省永州市寧遠縣胡某某在該縣一活禽交易市場染病，經檢測確認感染H5N6禽流感，當時中國疾控專家表示病毒來源為禽鳥，尚無證據顯示會持續人傳人；11月26日，山西省運城市平陸縣三灣大天鵝景區發生野生天鵝H5N8亞型高致病性禽流感疫情。
《美聯社》報導，中國疾控中心主任、中國科學院院士高福（George Fu Gao）和山東第一醫科大學礎醫學院病原生物學研究所所長史衛峰（Weifeng Shi）在《科學》雜誌發表觀點，認為H5N8已經有多例證實人類可感染，已成為值得關注的公共衛生議題，呼籲民眾在流感季節加強保護個人，遠離野生禽鳥，避免狩獵、食用野鳥。
中國科學家高福、史衛峰聯合發表的文章指，至5月底已有46個國家通報H5N8高致病性禽流感疫情，其中俄羅斯通報7名養殖場員工感染H5N8，為首次人類感染H5N8禽流感的個案。應該提高監測家禽養殖場、活禽市場和野禽的禽流感病毒（HPAIV），同時要對俄羅斯養殖場人員感染的H5N8病毒分支「2.3.4.4b」做出傳播性、致病性、抗原性進一步評估。
《美聯社》報導指，感染H5N8的7人來自俄羅斯阿斯特拉罕市（Astrakhan），當地養殖場至少有90萬隻雞。雖然感染者沒有出現任何症狀，但專家初步研究認為，該病毒存在「令人擔憂的突變」。專家建議養殖場增強相關監控，或縮小農場的規模、減少人與禽鳥的接觸，避免病毒有更多的機會突變。
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