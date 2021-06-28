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俄國養雞工人感染H5N8　中國專家：恐成為下一場大流行

▲中國疾控中心主任高福、醫學專家史衛峰警告，在中國與海外多地發現的禽流感H5N8可能成為下一場疫情大流行（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疾控中心主任高福、醫學專家史衛峰警告，在中國與海外多地發現的禽流感H5N8可能成為下一場疫情大流行（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-28 17:12:38

中國寧夏上週發現H5N8亞型高症病性禽流感疫情，共38隻野禽因此病發死亡。中國農業部網站上週日（20）通報，寧夏回族自治區銀川市寧東開發區靈武市馬家灘鎮和吳忠市鹽池縣馮記溝鄉交界處的南湖地區，爆發野禽H5N8亞型高致病性禽流感疫情。中國從去年至今多地皆有發現H5N8禽流感案例，俄羅斯則是在近日發現7名養雞場工人感染該病毒，中國疾控專家警告要提高對禽流感的警覺，以免釀成下一場疫情大流行。

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綜合中國媒體報導，陝西省榆林市神木市紅鹼淖國家級自然保護區6月也發現禽類疫情，4249隻野禽死亡；上個月西藏那曲市也發現有野禽感染H5N8禽流感；今年1、2月江蘇省連雲港市、北京市、山東省東營市都有發現野生鳥類、野生天鵝感染H5N8。

2020年中國多個諗份也爆發H5N8禽流感，12月21日，湖南省永州市寧遠縣胡某某在該縣一活禽交易市場染病，經檢測確認感染H5N6禽流感，當時中國疾控專家表示病毒來源為禽鳥，尚無證據顯示會持續人傳人；11月26日，山西省運城市平陸縣三灣大天鵝景區發生野生天鵝H5N8亞型高致病性禽流感疫情。

▲（圖／翻攝自微博）
▲去年中國也有傳出人類感染禽流感的個案。（圖／翻攝自微博）
《美聯社》報導，中國疾控中心主任、中國科學院院士高福（George Fu Gao）和山東第一醫科大學礎醫學院病原生物學研究所所長史衛峰（Weifeng Shi）在《科學》雜誌發表觀點，認為H5N8已經有多例證實人類可感染，已成為值得關注的公共衛生議題，呼籲民眾在流感季節加強保護個人，遠離野生禽鳥，避免狩獵、食用野鳥。

中國科學家高福、史衛峰聯合發表的文章指，至5月底已有46個國家通報H5N8高致病性禽流感疫情，其中俄羅斯通報7名養殖場員工感染H5N8，為首次人類感染H5N8禽流感的個案。應該提高監測家禽養殖場、活禽市場和野禽的禽流感病毒（HPAIV），同時要對俄羅斯養殖場人員感染的H5N8病毒分支「2.3.4.4b」做出傳播性、致病性、抗原性進一步評估。

《美聯社》報導指，感染H5N8的7人來自俄羅斯阿斯特拉罕市（Astrakhan），當地養殖場至少有90萬隻雞。雖然感染者沒有出現任何症狀，但專家初步研究認為，該病毒存在「令人擔憂的突變」。專家建議養殖場增強相關監控，或縮小農場的規模、減少人與禽鳥的接觸，避免病毒有更多的機會突變。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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