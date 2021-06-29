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懲戒案開庭　石木欽：請求傳喚翁茂鍾作證

▲懲戒法院29日公開審理前公懲會委員長石木欽懲戒案，石木欽（圖）未出庭。（圖/中央社）
▲懲戒法院29日公開審理前公懲會委員長石木欽懲戒案，石木欽（圖）未出庭。（圖/中央社）

中央社

2021-06-29 15:43:40

（中央社記者劉世怡台北29日電）懲戒法院今天公開審理前公懲會委員長石木欽懲戒案，石木欽未出庭，發聲明表示，請求傳喚證人友人翁茂鍾以查明事實原委，且追懲時效完成，本案應為不受理判決。

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石木欽透過代理人廖芳萱提供5點聲明，首先，監察院所提之彈劾程序明顯違法，本案應為不受理判決；其次，依公務員懲戒法第20條規定，最長時效10年，因此以彈劾案文送達法院日回溯10年，民國99年8月18日以前行為，追懲時效均已完成，不應彈劾。關於時效問題，司法院在本案之後的案件，也承認有追懲時效之適用。

第三，法官法在101年7月6日才開始施行，基於法律不溯及既往原則，101年7月6日以前的行為，應無法官法之適用。

第四，關於前三項程序上及適用法律之重大瑕疵，明顯易見，但監察院視若無睹，而全體監察委員更無人敢言，一致將86年7月至106年長達20年之事實，列入同意彈劾範圍，並認違反法官法，殊難想像。

第五，實體方面，監察院僅憑一本筆記本就看圖說故事，羅織彈劾事實，因此請求傳喚證人黃泰鋒、楊永成、翁茂鍾以查明事實原委。

全案緣於，司法院人事審議委員會108年9月認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院審議。監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理，並加入2名參審員與職業法官共同審理，並訂於今天下午2時公開審理，進行言詞辯論程序。（編輯：方沛清）1100629

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