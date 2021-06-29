心愛女人死於分屍案　劉冠廷《塵沙惑》埋黑化伏筆

犯罪懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》上周播出，收視登HBO年度第一名，也推動CATCHPLAY+影音平台25%的觀看率成長。飾演劉冠廷前女友的魏蔓終於登場，以自然不造作的演技，完整詮釋被迫從事特種營業女子的無奈和辛酸，與劉冠廷路邊對罵的一場戲更是讓觀眾驚呼「心碎」，劇中劉冠廷歷經身邊2個女人都死於分屍案，原本陽光的臉布滿冷漠算計，預告最後一幕更是露出一抹令人不寒而慄的微笑，引來觀眾熱議這個人物是否走向黑化？！
記者羅凌筠/台北報導
2021-06-29 20:02:53
劉冠廷與飾演倩倩的魏蔓、和飾演妮可的黃薇渟日前現身IG直播與粉絲線上互動，在線人數高達2500人；隔空面對兩位前女友，劉冠廷透露：「家豪背負著以前的事件過著現在的日子，如果真的愛上妮可，是一種對倩倩的背叛，所以即便他很喜歡，但還是不能大膽承認。」飾演倩倩的魏蔓則表示：「倩倩很愛家豪，正因太愛他，所以希望家豪離開她，尋求更好的人生，才會在路邊飆喊自己是賤貨。」而飾演妮可的黃薇渟則說：「觀眾請不要以為我只有在1、2集出現，後面還有我的好戲喔。」 劇中李銘忠在旅館持槍挾持劉冠廷對峙張榕容的畫面，也令網友驚險哀號：「幸好家豪沒有領便當！」飾演陳家豪的劉冠廷說：「大家一定要繼續看下去，後面劇情越來越緊湊，越來越精彩超乎想像，請大家呼朋引伴一起來猜猜接下來會怎麼發展？一起揪出凶手。」魏蔓則說：「我的故事之後會講得更詳細一點，也會有更細膩的呈現。」黃薇渟則說：「妮可的死是個小關鍵，之後還會出現我跟家豪之間的一些線索，也會將觀眾帶往更峰迴路轉的劇情發展。」