COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

心愛女人死於分屍案　劉冠廷《塵沙惑》埋黑化伏筆

▲劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》疑走向黑化狀態。（圖／CATCHPLAY）
▲劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》疑走向黑化狀態。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-29 20:02:53

犯罪懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》上周播出，收視登HBO年度第一名，也推動CATCHPLAY+影音平台25%的觀看率成長。飾演劉冠廷前女友的魏蔓終於登場，以自然不造作的演技，完整詮釋被迫從事特種營業女子的無奈和辛酸，與劉冠廷路邊對罵的一場戲更是讓觀眾驚呼「心碎」，劇中劉冠廷歷經身邊2個女人都死於分屍案，原本陽光的臉布滿冷漠算計，預告最後一幕更是露出一抹令人不寒而慄的微笑，引來觀眾熱議這個人物是否走向黑化？！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李銘忠（左）在旅館持槍挾持劉冠廷掀劇情高潮。（圖／CATCHPLAY）
▲李銘忠（左）在旅館持槍挾持劉冠廷掀劇情高潮。（圖／CATCHPLAY）
劉冠廷與飾演倩倩的魏蔓、和飾演妮可的黃薇渟日前現身IG直播與粉絲線上互動，在線人數高達2500人；隔空面對兩位前女友，劉冠廷透露：「家豪背負著以前的事件過著現在的日子，如果真的愛上妮可，是一種對倩倩的背叛，所以即便他很喜歡，但還是不能大膽承認。」飾演倩倩的魏蔓則表示：「倩倩很愛家豪，正因太愛他，所以希望家豪離開她，尋求更好的人生，才會在路邊飆喊自己是賤貨。」而飾演妮可的黃薇渟則說：「觀眾請不要以為我只有在1、2集出現，後面還有我的好戲喔。」

▲《第三佈局
▲《第三佈局 塵沙惑》奪下6月份戲劇與影集雙料口碑排行榜冠軍。（圖／CATCHPLAY）
劇中李銘忠在旅館持槍挾持劉冠廷對峙張榕容的畫面，也令網友驚險哀號：「幸好家豪沒有領便當！」飾演陳家豪的劉冠廷說：「大家一定要繼續看下去，後面劇情越來越緊湊，越來越精彩超乎想像，請大家呼朋引伴一起來猜猜接下來會怎麼發展？一起揪出凶手。」魏蔓則說：「我的故事之後會講得更詳細一點，也會有更細膩的呈現。」黃薇渟則說：「妮可的死是個小關鍵，之後還會出現我跟家豪之間的一些線索，也會將觀眾帶往更峰迴路轉的劇情發展。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
20%80%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.71%8.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.33%19.67%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.04%92.96%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀