中共建黨百週年大會7月1日上午舉行 附近道路實施管制
中國即將於明（7月1日）日舉行共產黨成立百週年大會，預計將在早上8時於天安門廣場舉行，中共總書記、國家主席習近平將發表重要談話。港媒報導，今年是中共首次在天安門廣場舉行黨慶大會，也是史上最早舉行黨慶或國慶大會的一次。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-30 21:34:09
據悉，獲准到場採訪、已經完成接種新冠疫苗的記者，明天凌晨4時被須接受安檢，活動開始前須拿下口罩，預計大會歷時1個多小時。北京公安局表示，今日下午2時開始至慶祝大會結束，人民大會堂、天安門廣場附近多條道路和長安街部分路段等，禁止沒有大會專用證件的車輛和人員使用，也不准停車。
而作為維穩工作的一環，北京獨立記者高瑜、維權人士李蔚、八九學運領袖季風等多名異見人士，被當局派人到寓所外「上崗」監視，或者帶到外地旅遊。
中國官方目前尚未公布大會的時程安排，但根據官媒報導，除了國家主席習近平發表談話以外，還有軍樂團演奏、合唱團演唱、升旗、鳴放禮炮、獻詞等節目。據統計，中華人民共和國成立至今，共舉行過7次黨慶大會，最近的一次為2016年95週年大會。以往舉辦的時間有下午3時、晚上6、7時，2011年的90周年大會，2016年的95週年大會則是上午10舉行。