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做蒸蛋狂失敗！媽開蓋哭：不做了　「懶人作法」神變布丁

▲有女網友在家做蒸蛋卻不斷失敗，表示感到心靈受創，讓她以後都不再做蒸蛋，引發討論。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲有女網友在家做蒸蛋卻不斷失敗，表示感到心靈受創，讓她以後都不再做蒸蛋，引發討論。（示意圖／記者許苡晴攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 12:28:25

雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。對此，就有網友分享自己用電鍋做蒸蛋，結果打開之後讓她心靈受創，貼文引發討論。

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原PO在「廚藝公社」貼文指出「蒸蛋真的完全沒有成功過，每次放蛋4顆 、水少許、酒少許，蛤蜊有先煮開，電鍋量杯水放一杯，蒸出來就變這樣，再也不想蒸蛋了，心靈創傷非常嚴重」只見貼出的照片，原本應該平面光滑的蒸蛋，中間竟然凹陷一個大洞，表皮也乾乾皺皺的，讓人看了完全沒有食慾。

▲網友分享自己的蒸蛋食品。（圖/廚藝公社）
▲網友分享自己的蒸蛋誠品，表面洞洞坑坑又皺，讓人看了完全沒有食慾。（圖/廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛回應「你的水少許就是關鍵，蛋水比例要1：2」、「看到水少許就知道你會失敗了，蛋：水要1：1.5~2」、「哪個食譜要你水少許，你直接嘴砲他就對了」、「蛋水比例不對，然後蒸的時候記得鍋蓋要留縫隙夾一支筷子」、「水放太少了！蛋液跟水的比例至少要1：1以上」、「蛋水比例有1：1.5以上最好喔，少許就會這樣」、「蛋和水的比例大約是1：1.5，水的份量千萬不可比蛋少」。

另外，也有網友曝光懶人作法「最簡單的方法，罐頭高湯一罐，三顆雞蛋，就完成了，外鍋一杯水，我都是用這種方法哦！」、「高湯罐頭一罐，3~4顆蛋，電鍋一杯水就可以」、「不用這麼麻煩，打四顆蛋加一罐高湯罐，外鍋一杯水，鍋蓋要留縫隙夾一支筷子，蒸出來就變布丁樣了，更簡單」。（編輯：張嘉哲）

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