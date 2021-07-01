超夯乾拌麵「鈉含量爆驚人」！營養師曝3招解決：更均衡

除了一直以來都很受民眾歡迎的泡麵以外，近年來「乾拌麵」也超夯，許多藝人朋友紛紛推出特色聯名乾拌麵，就是為了搶攻「麵食商機」；而市售乾拌麵各有特色，更是疫情期間民眾瘋囤貨的物資之一，但是營養師高敏敏就表示，乾拌麵跟泡麵一樣，方便又好吃，「但大部分一碗的鈉含量會破千」，因此她也列出3招，提醒民眾一定要多注意才行。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

首先是「紅燈區」，有「輸不起 醇香麻醬」，544kcal／鈉含量1119mg、「小情人麵 初戀香蔥」，512.7kcal／鈉含量1659mg、「福忠字號 蒜香麻醬」，501.7kcal／鈉含量1225mg、「老蕭拌麵 油潑小辣」，500kcal／鈉含量2099mg 和「麻膳堂 油蔥拌麵」，494.1kcal／鈉含量1514.4mg。





再來是「黃燈區」，有「詹麵 川麻拌麵」，466kcal／鈉含量1326.4mg、「來拌麵 椒麻醬香」，460kcal／鈉含量1473mg、「炎選絕品 招牌麻麻醬」，446kcal／鈉含量1289mg、「曾拌麵 麻油椒香」，436.9kcal／鈉含量1091.6mg、「千拌麵 辣豆瓣黃麵」，420kcal／鈉含量1206mg、「大甲乾麵 香辣」，412kcal／鈉含量783mg、「賈以食日 燒椒麵」，398.7kcal／鈉含量1201mg 和「大師兄 銷魂拌麵」，360.6kcal／鈉含量731mg。





至於「綠燈區」則有「峰味拌麵 麻辣」，358kcal／鈉含量1033mg、「惡名昭彰true麵 巷口ㄟ蔥油麵」，357.7kcal／鈉含量1323.8mg、「老媽拌麵 麻辣」，335kcal／鈉含量1323mg、「KIKI 老醋辣麵」，286.5kcal／鈉含量1161mg 和「阿舍外省乾麵 油蔥」，281kcal／鈉含量1546mg。





▲高敏敏列出18款熱門乾拌麵的熱量及鈉含量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲高敏敏列出18款熱門乾拌麵的熱量及鈉含量排行。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

因此她也提出「吃乾拌麵時的3大建議」，第一「醬料包、油包少放一點，降低鈉含量跟油脂」、第二「推薦打顆蛋、加蔬菜，讓營養素更均衡、鞏固身體免疫力」和第三「餐後再來份水果，增加維生素攝取也讓鉀來排除攝取過多的鈉（身體有留鉀排鈉的機制）」。（編輯：郭佩蓉）





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