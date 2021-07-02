AKIRA擔任製作人　「家族片」大公開！

▲AKIRA擔任製作人推出《放浪一族演唱會精選》將在台播出。（資料圖／LDH）
×
▲AKIRA擔任製作人推出《放浪一族演唱會精選》將在台播出。（資料圖／LDH）
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-02 09:00:00
日本「EXILE TRIBE 放浪一族」宣布與台灣MOMOTV合作，推出《放浪一族演唱會精選》節目，不但是日本流行音樂在台盛行多年來第一個由日本直營、每週一次的塊狀演唱會節目、且都是「完整版」，國民姐夫AKIRA更擔任監製重任，要播出每場演唱會之前，還錄製特別前導影片，就算因為疫情影響無法來台，也要讓台灣的觀眾每週六晚間，可以在家「體驗」放浪一族演唱會的魅力。
《放浪一族演唱會精選》由EXILE放浪兄弟的AKIRA精挑細選，首個公開的內容為2013年在東京巨蛋所舉辦的「EXILE LIVE TOUR 2013 "EXILE PRIDE”」，由於各場演唱會最少都是150分鐘起跳，MOMOTV將分成兩週播出完整版。AKIRA也在前導節目展現這幾年來努力學習中文的成果，他很開心也很榮幸能以這形式和大家見面，在節目向大家介紹放浪一族過去的演唱會作品，之後還有機會邀請到其他團員共襄盛舉，讓台灣觀眾更了解每個團體的魅力。
VIDEO
AKIRA提到經常收到台灣粉絲的訊息和反饋，在EXILE放浪兄弟今年成軍20週年的時刻，開心能讓台灣的朋友看到放浪一族的演出，他強調：「希望能透過放浪一族旗下藝人的各種演出，讓台灣其他追尋夢想的孩子們獲得更多勇氣、希望和元氣！」他也表示：「我們放浪兄弟和放浪一族都是將日常發生的事，一點一滴累積成每一次的演出，並非只是發行唱片然後上台表演歌曲這麼簡單。」
《放浪一族演唱會精選》7月3日起，每週六晚間10點在MOMOTV播出，每週日晚間10點重播，詳情可至官方臉書查詢。
▲▼《放浪一族演唱會精選》將在台播出。（圖／圖／MOMOTV） ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。