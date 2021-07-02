最新一批41.8萬劑莫德納疫苗 指揮中心提前7／5配發
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗已在7月1日開始開放接種，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（2）日更宣布，由於觀察施打狀況有提前，加上疫苗需解凍時間，第二批約41.8萬劑將提前在7月5日撥發到地方政府。
記者顏真真/台北報導
2021-07-02 11:25:56
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，第一階段分配各地政府約106萬劑，並分2梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，陸續配達各醫院，並開放民眾接種，至於第二批原本預計7月8日才會配發。不過，陳宗彥今日在全國防疫會議後表示，因保存解凍作業需時間，第二批將提前在7月5日撥發到地方政府。
此外，針對地方政府關切的第七類國家關鍵基礎設施及風險人員接種人員的專案對象疫苗接種配發，陳宗彥也在會中說明，已請相關中央目的主管機關、各部會對地方政府業務隸屬相關局處連繫，請這些地方相關局處要跟當地縣市首長報告，讓縣市首長充分了解第七類接種的方式及組成等。
至於地方政府建議擴大疫苗施打對象，這部分指揮中心也有再次跟地方政府說明，因疫苗數量關係，指揮中心一定會持續針對高風險人員進行盤點，滾動規畫後續納入施打開放類別目標族群，也請地方政府配合指揮中心規畫，確實將撥配的疫苗施打給優先目標族群接種。
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