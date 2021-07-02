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《薑餅人王國》芒果餅乾力挺果農　輕鬆抱回一箱吃爽爽

▲可愛奇幻的手遊《薑餅人王國》近來推出的新角色「芒果餅乾」，化身挺農大使，號召玩家們一起團結支持台灣果農。（圖／品牌提供）
▲可愛奇幻的手遊《薑餅人王國》近來推出的新角色「芒果餅乾」，化身挺農大使，號召玩家們一起團結支持台灣果農。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-02 14:00:00

令人聞之色變的夏天，對許多人來說直覺代表高溫炎熱，瞬間讓人汗流浹背，但這也宣告著吃冰的季節來了，其中芒果冰可說是許多人愛好的水果口味之一，不過今(2021)年因Delta變種病毒入侵屏東，間接影響當地的芒果而遭到退訂。讓人看了直叫不捨，因此，不僅各界開始號召相挺，近來也正逢《薑餅人王國》推出熱帶蘇打群島、全新餅乾等更新內容，其中領銜之一的芒果餅乾也化身挺農大使，要一同在這艱困的非常時期，團結支持台灣果農！

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夏天吃芒果，可說是一年之中最棒的享受之一，台灣首屈一指的芒果冰，可是大人小孩必點的不敗冰品，連帶楊枝甘露、芒果冰茶也是消解酷暑的「涼伴」，但近來Delta變種病毒入侵屏東，有農民反映枋山芒果連帶被污名化，遭到退訂拒買，讓果農很無奈。對此，不僅許多藝人、網紅、黨政人士等各界都伸出援手，就連可愛奇幻的手遊《薑餅人王國》，也推出新角色擔任挺農大使。

▲《薑餅人王國》這次最新推出的「芒果餅乾」，使用技能「芒果汁巨浪」時，同時也能增加整體攻擊力。（圖／品牌提供）
▲《薑餅人王國》這次最新推出的「芒果餅乾」，使用技能「芒果汁巨浪」時，同時也能增加整體攻擊力。（圖／品牌提供）

《薑餅人王國》夏日更新，全新餅乾、島嶼輪番上陣，領銜之一的芒果餅乾，生活在熱帶蘇打群島，芒果餅乾是在麵團裡添加熟成的芒果製成的。他天天在藍色的海邊玩，還做了獨木舟探索島上的各個角落，對其它餅乾總是熱情相待，自詡為島上的嚮導。這次最新推出的芒果餅乾，使用技能「芒果汁巨浪」時前方會掀起充滿熱帶香氣的芒果汁波浪，攻擊敵人造成傷害，同時也增加我軍的整體攻擊力。

相當重視身邊一切的芒果餅乾，眼見這次身為原料的屏東芒果被汙名化，便擔任挺農大使，號召玩家們一起找回對芒果的熱愛，在臉書發起留言抱回芒果的活動，獲得許多網友熱情參與，為屏東果農盡一份心力。同時也希望疫情期間，大家相互保持友善之外，也要攜手芒果餅乾一邊抗疫，一邊打擊榴槤海盜，團結一心守護自己與身邊的人。

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