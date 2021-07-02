遭控稅務犯罪和欺詐　川普集團和財務長不認罪

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曼哈頓檢方指出，川普集團（Trump Organization）和集團長期任用的73歲大帳房懷索柏格（AllenWeisselberg）15年來謀劃逃稅，欺詐紐約當局。
懷索柏格是川普的忠心助手，在川普家族秘密上守口如瓶。懷索柏格向紐約當局投案後，下午戴著手銬在紐約州法院出庭。
儘管現階段川普本人或其他家族成員未列為被告，但這些指控對川普來說已是一大挫敗。川普先前暗示可能會於2024年再度角逐白宮大位。
起訴書指控川普集團和懷索柏格於2005年3月至2021年6月期間，策劃以「不列帳」方式向懷索柏格和其他主管提供報酬。懷索柏格被控對雇主給予的170萬美元額外補貼進行逃稅。
檢方指稱，這些額外補貼包括家人就讀私校的學費、賓士轎車租賃費及曼哈頓公寓租金等。
檢方指控的罪名包括重偷盜罪、稅務詐欺和偽造商業記錄，其中最重的罪名最多可處15年有期徒刑。
懷索柏格交出護照後獲釋。川普集團律師福特法斯（Alan Futerfas）代表公司，對指控罪名拒不認罪。
下次法院聽審定於9月20日舉行。
75歲的川普將這些指控斥為出於政治動機，反控檢方「分裂我們的國家」。
共和黨籍的川普在聲明中說：「激進左翼民主黨人發起的政治獵巫持續進行，紐約現在接手了這項任務。」川普集團也表示：「這非關正義，這是政治。」
總統拜登在前往佛羅里達州邁阿密（Miami）途中不願就此事置評，僅說他對此案「一無所知」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100702