影／莫德納開打！民眾期盼劑量增加「不然像第三世界」
美贈莫德納疫苗昨（1）日運抵全台各縣市，有部分縣市在昨天下午先行開打，多數縣市則在今（2）早接種，《NOWnews今日新聞》特別前往直擊士林科教館開打情況，透過鏡頭可以發現打氣十分熱絡，動線規劃也相當順暢，多數民眾對於可以施打到莫德納疫苗感到相當滿意，直呼「心情很高興 」。另外，新光醫院坦言，本週莫德納疫苗預約爆滿，但是下週一預約卻不到20％，建議中央儘速下修施打年齡層，可往68歲、65歲以上來開放施打。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-02 11:35:07｜2021-07-02 12:21:19
台北市共有285個大型接種站，方便民眾就近接種疫苗，新光醫院設置在士林科教館的大型接種站，今早針對72歲以上長者、55歲以上原住民長者接種莫德納疫苗，一入場會先在掛號區核對基本資料、測量體溫後，簽完接種疫苗同意書，再前往大型問診區確認長者身體狀況後，隨即前往施打疫苗，動線十分順暢。
由於莫德納疫苗相當搶手，預約十分困難，一位陪同家屬透露，動用在北京、紐約、芝加哥世界各地的家人為長輩預約，才能成功，台灣不像中國、美國，疫苗已經普及，在麥當勞都能接種，呼籲政府趕緊讓疫苗普及，全家人都可以接種。
該名長者也表示，可以打到疫苗很開心，接種完沒有不適感，自己已經關在家中兩個月，連社區警衛室都不敢跨出半步，希望政府加速讓疫苗抵台，台灣根本「一針就難求」，疫苗量真的太少，等於是「第三世界的落後國家」。
另一名男性長輩更直言，自己年紀符合上波AZ疫苗接種，但是看到許多血栓、猝死案件，這一次看到有莫德納疫苗可以打，就趕緊預約，「如果要打AZ，自己寧可打國產疫苗。」
新光醫院副院長洪子仁接受媒體訪問時指出，這一波莫德納疫苗打氣旺盛，今天共有1260位的名額全數預約完畢，明天上午有623個額度也是全部額滿，不過，下週一（5日）預約量卻不到20％，明明新光醫院施打的能量有到1400人，如果只有200人來施打，這樣浪費的情況會很可惜。
洪子仁建議，市府要儘速施打的年齡往下降，因為現在是「人等疫苗，不可能是疫苗等人」，認為下禮拜一開始就能往68歲、65歲以上來開放施打，如果在2日到12日短短10天能全面接種完莫德納疫苗，就能同時提高10％居民的疫苗接種率，會為解封後社會，起到更好的保護效果。