彰化火警死者生前影片曝光　指廣播警報誤傳不敢跑

（中央社記者黃國芳、趙麗妍嘉義市1日電）彰化喬友大樓昨晚發生大火造成4死，嘉義市義消鄭榮貴今天公布死者陳建光的生前錄影，畫面中陳建光說，老闆廣播說火災是誤傳，若跑出去可能會被罰錢，但不跑會不會死在這裡，卻成最後遺言。





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參與義消工作近30年的鄭榮貴，獲悉彰化喬友大樓昨晚發生火災，同屬真耶穌教會的傳道陳建光夫婦及姚姓傳道住在大樓的防疫旅館，於今天凌晨零時30分趕到現場關心，雖然陳建光妻子、姚姓傳道陸續被救出，但陳建光從9樓房間被救出，送醫急救後仍不治。





鄭榮貴說，今天收到一段陳建光生前被困火場9樓房間的最後錄影畫面，陳建光家屬希望公布，還原事實真相，以告慰死者。





陳建光錄影畫面中自述「消防車來了，剛才有警報說有火災，但老闆廣播說是誤傳，這應該不是誤傳，煙越來越大，消防車一直來，我也不知道能跑還是不能跑，怕跑出去要被罰錢，如果不跑，不知道會不會死在火災當中呢？」





影片中，陳建光說「不知道要跑還是不要跑，如果可以跑，老闆應該會敲我們的門吧！不會他自己先跑了吧」「現場黑煙一直上來，想要裝作很鎮靜，但是沒有辦法；想要跑出去，但是又不敢跑出去，開始感覺牆壁有點熱，這是心理因素嗎？應該不會有什麼大問題吧」。





鄭榮貴表示，凌晨趕到現場時，火警發生已逾4小時，大樓卻還在悶燒；陳建光夫婦及姚姓傳道日前分別前往泰國、柬埔寨進行國際偏鄉關懷，於6月25日及6月27日回國，都入住彰化喬友大樓的防疫旅館，卻不幸遭遇大樓火災，還造成陳建光罹難。





鄭榮貴指出，公布這段4分13秒影片，就是要還原當時所發生的情況，若是第一時間告知旅館房客發生火災，陳建光一定可以逃出來，不至於釀成悲劇。





陳建光妻舅吳以撒證實，這段影片是姊夫在昨天晚間8時21分拍攝，並傳給其兒子，姊夫表示當下不知道發生什麼事，影片中的聲音確實是姊夫。





吳以撒指出，因姊夫、姊姊在防疫旅館檢疫時住在隔壁房間，昨天晚間8時45分，曾打電話給姊姊時，姊姊表示當時與姊夫在同一房間，但因姊姊拖不動姊夫，加上旅館內濃煙太大，不知如何是好。





對於旅館是否廣播說火災是誤傳，彰化縣消防局表示，仍在調查。有媒體詢問旅館工作人員是否告知客人是誤觸警鈴，旅館工作人員則說，警方已在調查，不便說明。（編輯：謝雅竹）1100701



