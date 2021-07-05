皮蛋別只會配豆腐！內行曝「獨特吃法」：上桌吃完整碗飯
日常生活中，雞蛋是我們最常吃的東西，是補充蛋白質重要的食物，而在日常也有人喜愛吃皮蛋，近日必勝客推出的皮蛋豬血糕Pizza，就吸引不少饕客朝聖，但在你印象中，皮蛋是否都是搭配嫩豆腐來吃？近日，就有網友分享自己在家「自製皮蛋料理」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 12:21:14
原PO在「家常菜」臉書社團貼文指出「下午嘴饞，看到兩顆皮蛋躺在冰箱，直接讓他華麗變成鹽酥皮蛋！」只見貼出成品照，皮蛋外頭裹著酥脆的外皮，搭配辣椒、蒜頭、蔥花，看起來就像是鹹酥雞店所賣，讓人食指大動。
原PO也分享其製作材料及過程，首先要將「皮蛋帶殼水煮6到7分鐘，讓蛋液可以變固體一些；煮完之後剝殼切塊；接著沾上酥漿粉；想用炸的也可以，但如果不想用太多油，就用慢火煎，一樣可以酥酥脆脆，煎到外皮金黃酥脆之後，把蒜頭、辣椒、蔥花倒入鍋中拌炒，美味的鹽酥皮蛋就能上菜囉！」
貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「感謝提供作法，看起來好好吃」、「我們家剛好有酥漿粉，下次也來試試看，感謝分享」、「這感覺也太好吃....」、「老闆，直接來一盤」、「這盤上桌我可以殺完整碗白飯」、「我超愛吃皮蛋嗚嗚，直接學起來」、「感覺是道很好的下酒菜」、「宵夜決定來吃個鹽酥雞」、「直接流口水，看起來超好吃」。（編輯：張嘉哲）