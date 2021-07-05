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王先生早發現自己吞嚥困難與疼痛，卻害怕疫情期間就醫。門診時，吳弘斌主任發現王先生右頸部腫塊，合併症狀出現半年多，不能再拖。他告訴王先生，醫護人員均會依衛福部感染管制指引與臺灣頭頸部外科醫學會發布COVID-19流行時的頭頸癌外科手術建議，確保病人及手術相關人員安全。
王先生PCR採檢確認為陰性後，辦理入院，在吳主任安排下，做胃鏡、腹部超音波、核磁共振、骨骼掃描等檢查，排除食道癌、肝轉移可能性後，執行頭頸部手術，病理報告確認為扁桃腺癌，順利繼續進行放射線治療與化學治療。
疫情升溫怕就醫 癌症療程不能停
疫情升溫，大眾難免擔心就醫的安全性，但癌症腫瘤進程無法停止，該治療還是必須要治療，否則腫瘤愈長愈大，甚至無法治療反而更糟。吳弘斌主任認為，不同期別的口腔癌病人，可以搭配疫情狀況做相對應調整。如果是惡性早期，仍建議趕快在治療黃金期手術，避免腫瘤變大後續難以處理。
不只口腔癌，其他癌症與重大疾病也都有治療黃金期，癌症變化不會等人。吳弘斌呼籲，大家配合政府宣導減少不必要的外出，但有任何身體不適還是要立即就醫檢查，進行必要治療。
資料來源：健康醫療網 癌友出現病癥遲不就醫 醫護重裝手術救命
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