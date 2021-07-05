夏季皮膚癢、燒襠怎麼辦？皮膚科醫師推１法寶超止癢！

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新光吳火獅紀念醫院皮膚科唐豪悅醫師表示，夏季皮膚癢主要常見如汗疹、蕁麻疹、蚊蟲叮咬、跨下癢等，所形成的原因不盡相同。汗疹常見出現在脖子、腋下、跨下、手軸等汗水容易堆積之處、皮膚皺褶處，皮膚有汗水加上摩擦就容易形成汗疹，而有異位性皮膚炎體質的民眾也較容易出現此情況。蕁麻疹即如民眾常說的「皮膚過敏」，形成的原因相當多元，常見如貓毛過敏、狗毛過敏、塵螨過敏等，也有許多對光敏感的民眾會對紫外線過敏。而蚊蟲叮咬皮膚會腫起來，主要也是因為對皮膚形成過敏反應所致。至於跨下癢，常見認為如汗疹一樣因流汗和皮膚摩擦導致皮膚癢，雖然也可能是其中一個原因，但也多有可能是因為黴菌感染所致，因此也常見擦藥沒用，因為藥用得不對。
唐豪悅醫師表示，夏季引起皮膚癢，雖然都是癢，但形成的原因不盡相同，改善、治療方式也不同。例如汗疹主要會以類固醇藥膏治療，較嚴重的蚊蟲叮咬也多以此為主。但蕁麻疹就會以抗組織胺藥物進行治療，而對紫外線過敏族群除了使用抗組織胺藥物，也可能使用到類固醇藥物。至於跨下癢多為黴菌感染，用抗組織胺、類固醇藥物自然沒有什麼幫助，得用抗黴菌藥物材有辦法治療。
夏季皮膚癢別亂搞，NG行為恐越弄越糟！
提醒民眾皮膚癢時，應盡量避免自行用藥，也避免抓癢以免情況惡化，甚至造成外傷、形成感染、造成發炎、嚴重引起蜂窩性組織炎。也避免自行用其他方式改善，例如用熱水冲燙可以暫時止癢，這讓不少人認為是有助改善的方式，但其實僅能達到短暫止癢，過沒多久搔癢症狀就會再次出現，且要達止癢效果通常需要較為高溫，非常容易造成燙傷、引起皮膚發炎。另外，也有不少民眾在皮膚癢時會認為是因為皮膚不乾淨所致，會不斷用肥皂等清潔用品清洗，但如前述，皮膚癢的原因相當多，未必是因為不清潔，過度清潔反而容易使得皮膚出現乾澀、發炎的情況。
冰鎮助止癢，醫推1法寶緩解皮膚癢！
唐豪悅醫師建議，出現皮膚癢時可以先想辦法止癢，隨後若不見改善，可至皮膚科門診檢查了解原因，並遵照醫囑用藥為佳。止癢、緩解的的方式很簡單，以冰敷為主，例如像是用冰塊、冰過的乳液，而唐豪悅醫師自己則是會先準備冰過、過期不用的罐頭，以此作冰鎮，利用金屬冰感持久、不會融化、面積較廣、手拿方便的特性協助冰敷，達到止癢效果，且可重複使用，民眾不妨可以試試看！