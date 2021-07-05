男炒高麗菜「1撇步」連鹽都省了！婆媽急搖頭：食慾全沒
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。不過，就有一名網友指出，自己炒高麗菜前有「一習慣」，指出照著該方法連鹽都省下來了！但貼文曝光後，反而引來許多婆媽嚇壞直呼「這樣不好！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 18:24:01
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示自己煎完肉後總是不會將鍋子拿去洗淨，反而直接放入高麗菜開始炒，大讚直呼「連鹽都省下來，而且非常香」。
貼文曝光後，反而引來許多老饕搖頭直言，「煎肉都會有黑渣渣。焦掉的渣渣，炒青菜。我不喜歡。不好看而且不健康青菜還是清炒的好吃」、「這樣不好，煎過蛋的鍋子還可以，其他真的不行」、「可是，菜色看起來有黑點，沒高麗菜油亮的觀感」、「不喜歡這樣，覺得很恐怖...不同味道」、「不喜歡這樣混味，而且看起來就沒啥食慾了」
甚至有網友解釋，「其實這樣是不健康的菜喔！少這樣吃」、「這樣容易有致癌物吧⋯⋯」、「鍋常不洗容易致癌」、「剩餘的肉汁醬汁燒焦了再炒再吃會致癌...」、「鍋底如果太黑，真的不建議這樣炒」；但也有人透露「味道是很現實的，一旦味道不對，整盤倒掉，很多大廚主廚也都會這種料理方式～但大多數都是用『炸油』加持～煎油就很少了～一切靠經驗」。（編輯：陳雅雲）