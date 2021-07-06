名家論壇》蕭徐行／中美對抗　競奪「台灣牌」

前國安會秘書長，又是民進黨的「政治大腦」邱義仁接受前總統陳水扁主持的廣播電台節目專訪，他認為，台獨並非台灣人民可以自己決定的，很殘酷，但這是現實，還要考慮國際形勢、中國可能的作為，且據他了解，美國根本就不贊成台灣作為法律上獨立的國家。





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既然美國人不支持台灣獨立，幹嘛又不斷地拿台灣牌刺激耍弄中國大陸呢？說穿了這裡就是中美全球爭霸的「修昔底德」熱區，就地緣政治來說，這裡更是美國如何擋住中國出入太平洋，成為世界強權的的重中之重焦點。所有台灣牌頓時成為中美國際爭霸彼消我長的「七寸」所在。





邱義仁主要的意思是，台獨在現實面來做，不但引起大家緊張，國內自己也不和，更不用說中國會打我們，且據他的了解，「美國根本就不贊成」。既然台灣獨立必須受制於中美兩國，邱義仁又認為中國一定會藉口攻擊台灣，那麼美國可能為了台獨而戰嗎？這可以從美國國務卿布林肯在4月接受媒體訪問時曾說，美國承諾幫助台灣自我防衛，但美國不具體承諾大陸侵略台灣時是否會做出軍事回應，即可見端倪。





美國高舉台灣牌顯然就是在抑制中國積極於「世界崛起」的企圖，如果中國進出了被稱為美國仍獨霸的太平洋，這不僅是要跟美國分享太平洋的利益，這也代表了美國必須退到第二島鏈甚至夏威夷以東的地區了。布林肯對於台灣安全強調，「我只能告訴你，我們對台灣能夠自我防衛有嚴肅承諾，對於西太平洋的和平安全，我們有嚴肅承諾。我們支持這些承諾，在此情境下，任何人試圖以武力改變現狀都會是嚴重錯誤」。這就可見美國不支持台灣獨立，但是也不贊成中國企圖發動「武統」的喧囂，期許兩岸走向和平。





美國拜登政府的兩岸政策有逐步走回「一個中國」政策的跡象。曾在阿拉斯加對話中火爆互嗆的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與布林肯在6月中的一場電話溝通中，針對台灣問題有了「校正回歸」的對話。根據中方的消息，楊潔篪在通話中強調，台灣問題事關中方核心利益，敦促美方恪守一中國原則，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定；布林肯則回應，美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。這場對話雖然是回到以往中美對談，中美雙方在論及台灣問題時都發表了行禮如儀般宣示的老梗；但是這段詞語事後並未被美國政府更正或否認，這可視為中美之間對於台灣問題的應對原則回到了中美建交30年來已經建立的一個中國「三段論」共識基礎，亦即「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整。」





中共對台灣的態度也始終如一，在中共建黨百年演說中，習近平再次重申解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。習近平重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。





只要中美兩國都尊重「一個中國」原則，那麼推動台灣獨立在現實上的確是不可能的；但是，真正承認「一個中國」，又是在務實政治領域不可能實踐的，因為要美國完全不干涉兩岸關係，代表的就是美國防衛「陸權勢力」崛起的第一島鏈防衛線瓦解，也象徵美國整個太平洋利益的向後退縮，因此維持干涉台灣對美國現實利益有其必要性，這也就是美國不支持台獨，卻極力玩弄台灣牌的主因。





誠如邱義仁之言，台灣何去何從，台獨並非台灣人民可以自己決定的，還有中美兩個強國在其中「話事」，甚至中美國角力的結果會深深影響到台灣的前途。隨著中美兩國勢力的消長，台灣對於未來局勢的發展要先預做準備，可別一廂情願的「親美」或「親中」，在中美衝突日益升高之下，如何維持台灣最大的利益才是政府最重要的使命。











●作者：蕭徐行／資深媒體人





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