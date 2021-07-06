財團法人違規使用受贈土地　土增稅罰鍰視情節減輕

我是廣告 請繼續往下閱讀
土地稅法規定，接受私人捐贈興辦社會福利事業，或依法設立私立學校使用的土地，可免徵土地增值稅，但若未按捐贈目的使用土地、違反該事業設立宗旨、土地收益未全部用於各該事業，或經查獲捐贈人有取得所捐贈土地利益，根據原先的違章案件裁罰參考表，一律處2倍罰鍰。
修正規定改依補稅金額多寡分級，應補稅金額在50萬元以下案件，按應補徵稅額處0.5倍罰鍰；裁罰處分核定前已補繳稅款，可減輕至0.2倍。補稅額逾50萬至250萬元案件，罰鍰1倍，裁罰處分核定已補繳可減半為0.5倍。
應補稅金額逾250萬元案件，處1.5倍罰鍰，於裁罰處分核定已補繳可減輕為1倍。經查若屬故意違規，才要處以2倍罰鍰，但於裁罰處分核定已補繳可減輕為1.5倍。
此外，土地稅法第54條規定，納稅義務人藉變更、隱匿地目，或是原先適用特別稅率、減免地價稅或田賦的原因，事實不存在後，未主動向主管稽徵機關申報，導致涉及逃稅、短漏稅，除需補稅，最高可處3倍以下罰鍰。
原先裁罰參考表規定分三類型，短匿稅額每案每年在新台幣3.5萬元至7萬元者，需按短匿稅額處0.5倍罰鍰；短匿稅額逾7萬至10.5萬案件，處1倍罰鍰；短匿稅額逾10.5萬元案件處2倍罰鍰。後兩類案件，若於裁罰處分核定前已補繳稅款，可減輕以0.5倍裁罰。
修正後，三類案件裁罰倍數均不變，但短匿稅額3.5萬元至7萬元案件，於裁罰處分核定前已補繳稅款，可進一步減罰為0.2倍；短匿稅額逾10.5萬元案件，即使於裁罰處分核定前已補繳稅款，也只能減罰至1倍，而非原先的0.5倍。
此次增訂，經查屬故意違規的案件，必須處以3倍罰鍰，祭出最高倍數裁罰，若裁罰處分核定前已補繳稅，可減輕為2倍。（編輯：楊蘭軒）1100706