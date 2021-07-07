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白黴菌感染症致死率50％　中榮引進核酸檢測試劑

白黴菌感染症致死率50％　中榮引進核酸檢測試劑
白黴菌感染症致死率50％　中榮引進核酸檢測試劑

健康醫療網

2021-07-07 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠肺炎疫情隨著疫苗接種率提高，也讓許多國家疫情逐漸獲得控制，但南亞的印度地區爆發了第二波COVID-19疫情，確診病例已超過2,800萬例，且同時也出現白黴菌感染症的爆發，到今年5月底為止，確診病例已達9,000多例，死亡率高達50%。臺中榮總感染科劉伯瑜主任指出，白黴菌感染症是嚴重的黴菌感染疾病，雖不常見，但多發生於免疫功能不良的病人，若不及時治療，當白黴菌快速擴散後，將危及生命。

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免疫功能不良者為高危險族群　未及時治療危及生命

造血幹細胞移植、實體器官移植、血液惡性腫瘤和未受控制的糖尿病等都為白黴菌感染症高危險族群，白黴菌會感染人類的鼻竇、腦部、肺部及皮膚等部位，使病患出現鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等症狀，劉伯瑜主任與中興大學生科院林琦然老師共同研究也發現，造成白黴菌症主要感染黴菌為白黴菌門，包含麵包霉、Apophysomyces、Cunninghamella等，通常可以在土壤、腐爛蔬果、動物屍體中發現它們蹤跡。

PCR檢測揪白黴菌感染　中榮超前部署引進試劑

劉伯瑜主任說明，傳統診斷上，大多透過組織病理學檢查、培養或輔佐電腦斷層掃描等方式確診白黴菌病，但這些檢測方式不僅有時效性，也有敏感性問題存在，因此目前有越來越多臨床單位使用PCR的方法幫助檢測白黴菌病，目前感染科就引進可以檢測白黴菌感染症的核酸檢測試劑，根據研究，PCR的敏感性及專一性可高於9成以上。

國內積極防範新冠疫情　也得避免其他感染症發生

透過快速診斷白黴菌感染病的PCR方法，能幫助患者及早接受適當治療。劉伯瑜主任強調，國內正面臨COVID-19考驗，此時也應防範相關黴菌感染症或其他伺機性傳染疾病的發生，透過超前部署的快速診斷工具，一起守護台灣。



資料來源：健康醫療網 白黴菌感染症致死率50％　中榮引進核酸檢測試劑

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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