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這是課堂上學不到的實習課程，高醫附設中和紀念醫院副院長楊仁宏說，「體驗學習」對醫學生是很寶貴的經驗，但疫情期間醫療降載，教學及會議也多改為視訊，醫學生因此少了很多與師長及病人互動的學習機會；加上疫情嚴峻，可能一輩子才碰上一次，不希望醫學生只當個旁觀者，因此發起招募實習醫學生至參與疫苗施打的現場體驗，透過服務是一個非常難的觀摩學習機會。
減輕醫療負擔 加入疫苗施打服務行列
大開眼界的黃馨誼同學說，她很佩服醫療人員在這麼短時間內，將流程規劃得井然有序、施打快速，不致造成病患群聚；莊宜安同學說，面臨如此嚴峻的疫情危機，是難得的學習機會，將來正式成為醫師時，有可能面臨更加難以應付的新興的傳染病，期望自己小小的努力能夠減輕大家的負擔。
李敏榕同學曾遇到外籍移工、配偶及孕婦等特殊族群，在填寫同意書上，花更多的耐心與解釋；而孕婦要注意與其他疫苗錯開，讓她對於疫苗更多了幾分瞭解。廖敍丞同學對於識字不多、或認知功能較差的民眾，也多花多時間協助填寫小黃卡及評估意願書；對於打針焦慮的民眾則給予不斷安撫。
貢獻所學之力 理解病人所需
工作結束後，同學們拆下面罩與口罩發現耳朵和額頭都痛了一陣子。但比起病房中使用呼吸器面罩的病人，這點小傷算什麼？謝怡徹同學說，這場世紀之疫，任何人都無法置身事外，醫學生從問診填單到注射衛教都需要一定程度的熟悉，面對民眾各種疑慮也要能臨機應變，經由這場震撼教育，讓同學們有了更寶貴的收穫。
資料來源：健康醫療網 疫情下的實習醫生 實現臨床技能、發揮同理心
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