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消失7天首露面！詹雅雯頻忘詞　強顏歡笑「不用擔心」

▲詹雅雯在直播中忘記歌詞，讓她心情很低落。（圖／翻攝詹雅雯臉書）
▲詹雅雯在直播中忘記歌詞，讓她心情很低落。（圖／翻攝詹雅雯臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-07 18:36:39｜2021-07-07 20:14:47

台語歌手詹雅雯在今年3月宣布罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮。在居家防疫期間，她時常開直播與粉絲分享日常生活，但從上個月30日開始，已經有7天沒開直播，讓外界擔心他的身體狀況，而她終於在今（7）日重開直播，向外界報平安，但是在演唱歌曲時，卻頻頻忘詞，讓她心情非常低落。

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詹雅雯日前在臉書透露，因為中暑身體不適，所以暫時休息沒有開直播，而今天稍早她重啟直播，坦言今天還是不太舒服，但是因為很多人關心她的身體狀況，所以還是開直播來跟大家說話，「現在的我全身比較浮腫，中暑而已，其他沒什麼事，不用煩惱，不要太擔心我，我沒事，我很好。」

▲詹雅雯在直播中頻頻忘詞。（圖／翻攝詹雅雯臉書）
▲▼詹雅雯在直播中頻頻忘詞。（圖／翻攝詹雅雯臉書）
▲詹雅雯在直播中頻頻忘詞。（圖／翻攝詹雅雯臉書）
除了與粉絲聊天外，她也教唱歌曲，可是過程中卻不斷忘詞，詹雅雯提到，已經發現自己的舌頭開始不流利了，還有其他身體狀況陸續出現，甚至直言：「我又忘記（歌詞）了，有一天我會忘記你們，也會忘記自己。」看得出心情很低落。

詹雅雯也分享近日參加了朋友的告別式，說著說著竟難過的落下淚來，「我想要說的是，他是解脫了，不用痛苦了，我們只能這樣安慰自己，那個帥哥就像是我的親弟弟，我很捨不得他，但我只能用這個方法來安慰自己。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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