泰新冠疫情惡化！曼谷機場將改為臨時醫院　提供5千病床

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泰國疫苗接種進度較為緩慢，目前已施打1130萬劑，11.8%的人口至少接種第一劑疫苗，僅4.4%的人完成疫苗接種。斯里朗森指出，「紅色代碼」的患者主要為高齡族群，其中有40%至50％的人需要仰賴呼吸器，死亡率大約是10%至20%，加快疫苗接種是當務之急。
由於Delta變種病毒肆虐、患者人數激增，泰國政府計劃將曼谷機場其中一個航站改建為臨時醫院。素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）的營運商已經接獲通知，將在航站大樓內配備重症監護室、醫療室和治療輕度、中度患者的設施，泰國政府預計臨時醫院將提供至少5千張病床。
泰國流行病學專家兼衛生顧問翁楚薩克（Kumnuan Ungchusak）表示，上週醫療系統就已經面臨滿載，如果新冠肺炎疫情未能緩解，醫療系統將完全崩潰，預估下週每日可能新增1萬例確診，至8月每日死亡人數可能會翻倍，屆時Delta將會成為主導疫情的變種病毒。
泰國本月每日新增病例、死亡人數雙雙創下疫情爆發以來新高，全國累計30萬1172例，由於確診病例大多集中在曼谷，新冠肺炎工作小組專家建議暫時封鎖曼谷及周邊熱區，以控制病毒傳播。
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