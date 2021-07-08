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泰新冠疫情惡化！曼谷機場將改為臨時醫院　提供5千病床

▲泰國疫情升溫，為了避免醫療系統崩潰，政府計劃將曼谷新航廈改為臨時醫院，緩解公共衛生系統的壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國疫情升溫，為了避免醫療系統崩潰，政府計劃將曼谷新航廈改為臨時醫院，緩解公共衛生系統的壓力。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-08 09:33:07

泰國昨（7）日通報新增6519例新冠肺炎（COVID-19）確診案例、54例因染疫死亡，需要住院吸氧治療的患者幾乎翻了一倍，泰國新冠肺炎情況應對中心副發言人斯里朗森（Apisamai Srirangson）表示，高齡染疫者的死亡率約為10%，必須要儘早讓老年人接種。為了避免醫療系統崩潰，泰國政府計劃將曼谷新航廈改為臨時醫院，緩解公共衛生系統的壓力。

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綜合《彭博社》、《曼谷郵報》報導，新冠肺炎情況應對中心副發言人斯里朗森指出，在曼谷每天有40至50名「紅色代碼」（病情嚴重）的病患在等待病床，200至300名「黃色代碼」的病患在排隊。曼谷大多數確診者感染的是具有更強傳播能力的Delta變種病毒，在泰國各省的感染率已經超過了最早在英國發現的Alpha變種病毒。

泰國疫苗接種進度較為緩慢，目前已施打1130萬劑，11.8%的人口至少接種第一劑疫苗，僅4.4%的人完成疫苗接種。斯里朗森指出，「紅色代碼」的患者主要為高齡族群，其中有40%至50％的人需要仰賴呼吸器，死亡率大約是10%至20%，加快疫苗接種是當務之急。

由於Delta變種病毒肆虐、患者人數激增，泰國政府計劃將曼谷機場其中一個航站改建為臨時醫院。素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）的營運商已經接獲通知，將在航站大樓內配備重症監護室、醫療室和治療輕度、中度患者的設施，泰國政府預計臨時醫院將提供至少5千張病床。

泰國流行病學專家兼衛生顧問翁楚薩克（Kumnuan Ungchusak）表示，上週醫療系統就已經面臨滿載，如果新冠肺炎疫情未能緩解，醫療系統將完全崩潰，預估下週每日可能新增1萬例確診，至8月每日死亡人數可能會翻倍，屆時Delta將會成為主導疫情的變種病毒。

泰國本月每日新增病例、死亡人數雙雙創下疫情爆發以來新高，全國累計30萬1172例，由於確診病例大多集中在曼谷，新冠肺炎工作小組專家建議暫時封鎖曼谷及周邊熱區，以控制病毒傳播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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