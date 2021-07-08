洪秀柱赴中打疫苗　誇大陸防疫有成、批台灣意識形態掛帥

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她提到，這次來到浙江，對大陸的嚴密防疫措施印象深刻，我們從下飛機到今天為止，已經做了6次篩檢。特別值得一提的是，大陸的核酸檢測不只采樣咽喉及鼻腔，甚至在我們檢疫隔離期間，還有人員到我們下榻的房間，針對洗手台、門把、床頭櫃做環境采樣。
洪秀柱說，大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，相信不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。健康的活著，是一切的基礎；施打疫苗更是人民的基本權利。民進黨政府因為意識形態掛帥、防疫態度輕率，導致很多台灣民眾至今仍然等不到疫苗，看到有人為了爭搶殘劑疫苗拼命狂奔摔跤，實在令人不勝唏噓，無限感慨。
她表示，真心期盼台灣的朋友們，都能夠盡快施打到國際認證的疫苗，而不是束手無策的等待。昨天看到鐘南山院士說，大陸現在沒辦法做第三期臨床試驗，「因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做」，我們真心期待，這樣的情況也能夠盡快發生在台灣！
最後，她感謝兩岸的醫護人員。在這一波未平、一波又起的疫情當中，謝謝你們犧牲奉獻、兢兢業業的堅守崗位，為社會大眾的健康把關，辛苦了。
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