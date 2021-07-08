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洪秀柱赴中打疫苗　誇大陸防疫有成、批台灣意識形態掛帥

▲前國民黨主席洪秀柱今日在臉書秀出她已在浙江施打疫苗的照片。（圖／取自洪秀柱臉書）
▲前國民黨主席洪秀柱今日在臉書秀出她已在浙江施打疫苗的照片。（圖／取自洪秀柱臉書）

記者余祥／台北報導

2021-07-08 12:42:06｜2021-07-08 12:42:27

前國民黨主席洪秀柱今（8）日在臉書表示，她上午在浙江打完了疫苗，目前為止都沒有異常的反應或任何不適；她也大讚大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。

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洪秀柱說，在施打疫苗之前，她遵守醫囑，保持清淡飲食、充足休息，今天看到醫護人員專業操作、細心服務，讓人非常安心。

她提到，這次來到浙江，對大陸的嚴密防疫措施印象深刻，我們從下飛機到今天為止，已經做了6次篩檢。特別值得一提的是，大陸的核酸檢測不只采樣咽喉及鼻腔，甚至在我們檢疫隔離期間，還有人員到我們下榻的房間，針對洗手台、門把、床頭櫃做環境采樣。

洪秀柱說，大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，相信不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。健康的活著，是一切的基礎；施打疫苗更是人民的基本權利。民進黨政府因為意識形態掛帥、防疫態度輕率，導致很多台灣民眾至今仍然等不到疫苗，看到有人為了爭搶殘劑疫苗拼命狂奔摔跤，實在令人不勝唏噓，無限感慨。

她表示，真心期盼台灣的朋友們，都能夠盡快施打到國際認證的疫苗，而不是束手無策的等待。昨天看到鐘南山院士說，大陸現在沒辦法做第三期臨床試驗，「因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做」，我們真心期待，這樣的情況也能夠盡快發生在台灣！

最後，她感謝兩岸的醫護人員。在這一波未平、一波又起的疫情當中，謝謝你們犧牲奉獻、兢兢業業的堅守崗位，為社會大眾的健康把關，辛苦了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
36.36%63.64%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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