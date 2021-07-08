燉雞湯鹽該何時放？高手公開「獨門祕訣」：味道真的有差
「雞湯」是不少家庭中常見的料理之一，營養豐富又美味，但雞肉該怎麼燉才會入味，往往是許多新手會遇到的難題。對此，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》近日貼文提到，燉雞湯時，放鹽的時機也很重要，並稱兩者燉出來的味道真的有差。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 13:55:17
《小楊聊美食》表示，燉雞湯前，應該先將雞肉清洗乾淨，為了去除它身上的腥味，需將它醃製一段時間，徹底清除腥味，燉出來的雞湯才會好喝。首先要用生薑、料理酒和食鹽醃製，食鹽具有消毒殺菌的作用，而且在醃製的過程中，還可以提前入味。醃製15分鐘左右後，將雞肉用清水沖洗一遍。燒水等水開，就可以將雞肉放入鍋中，進行焯水步驟。
雞肉焯水的時候，最好在鍋中放入幾片薑片，更好去除腥味。雞肉焯水完，可以看到鍋中有很多的浮沫，這都是臟物及雞肉中殘留的血形成的，所以焯水這個步驟非常重要，沒有焯水的雞肉燉出來味道也特別難喝。
焯水完就可以開始燉雞湯了，將燉雞湯的食物清洗乾淨，和雞肉一同放入鍋中燉。將雞肉放入鍋中時，也往鍋中加入少許的食鹽，開火將雞湯煮沸。雞肉煮到八分熟左右，再加入少許食鹽，注意這一次加鹽，一定要先品嚐一下味道，以免雞湯過鹹，再用小火慢燉，美味的雞湯就完成了。
總結上述步驟，燉雞湯時，放鹽一共分為3次，很多人都做錯放鹽的時間，且不能等雞湯燉好之後才放，雞湯燉好之後再放，會導致雞湯的味道沒有那麼美味。（編輯：賴詠璿）