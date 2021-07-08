荷蘭確診人數回升　夜總會爆189人群聚感染

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根據布魯塞爾時報（Brussels Times）7月6日報導，荷蘭東部城市恩斯克德（Enschede）一家夜總會6月底舉辦重新開幕派對，派對還以「無新冠」做為主題，當天吸引逾600人參加，結果出現群聚染疫，經擴大篩檢，當地衛生機構7月6日公布，確診者增加至189人。
這家夜總會負責人表示，當時已盡力做好防疫，要求參加者必須出示疫苗接種或PCR陰性證明，目前衛生機構正在進行調查是否有人持假證明混入。
荷蘭自6月26日解封，取消大多數情況需戴口罩要求、並允許在公共場合舉辦活動，以及晚間22時後可以在公共場合飲酒等限制，但7月起病例開始回升。
根據荷蘭新聞網（Dutch News）7月7日報導，荷蘭政府正在密切觀察疫情變化，若數字朝不利方向發展，可能考慮採取一些措施來阻止病毒的傳播。
荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）近期表示，根據研究在印度發現的Delta變種病毒的傳染力，比常見的Alpha變種（最早在英國發現）高出64%。
RIVM 表示，在解除防疫限制措施及開放民眾出國渡假後，預估Delta病毒將在荷蘭進一步傳播，並示警有可能導致荷蘭今年秋季出現第4波疫情。（編輯：黃自強）1100708