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荷蘭確診人數回升　夜總會爆189人群聚感染

▲（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）荷蘭2019冠狀病毒疾病（Covid-19）確診人數回升，近日一家夜總會舉辦重新開幕派對，結果189人感染引發關注，政府密切觀察疫情變化，不排除緊縮防疫措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）荷蘭2019冠狀病毒疾病（Covid-19）確診人數回升，近日一家夜總會舉辦重新開幕派對，結果189人感染引發關注，政府密切觀察疫情變化，不排除緊縮防疫措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 19:44:47

（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）荷蘭2019冠狀病毒疾病（Covid-19）確診人數回升，近日一家夜總會舉辦重新開幕派對，結果189人感染引發關注，政府密切觀察疫情變化，不排除緊縮防疫措施。

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荷蘭6月26日解封防疫措施，7月起新增確診病例開始回升，7月7日單日新增確診約3600例，目前主要感染者是年輕族群，除因尚未完成接種疫苗外，有些人四處旅行以及跑趴也加速病毒傳播。

根據布魯塞爾時報（Brussels Times）7月6日報導，荷蘭東部城市恩斯克德（Enschede）一家夜總會6月底舉辦重新開幕派對，派對還以「無新冠」做為主題，當天吸引逾600人參加，結果出現群聚染疫，經擴大篩檢，當地衛生機構7月6日公布，確診者增加至189人。

這家夜總會負責人表示，當時已盡力做好防疫，要求參加者必須出示疫苗接種或PCR陰性證明，目前衛生機構正在進行調查是否有人持假證明混入。

荷蘭自6月26日解封，取消大多數情況需戴口罩要求、並允許在公共場合舉辦活動，以及晚間22時後可以在公共場合飲酒等限制，但7月起病例開始回升。

根據荷蘭新聞網（Dutch News）7月7日報導，荷蘭政府正在密切觀察疫情變化，若數字朝不利方向發展，可能考慮採取一些措施來阻止病毒的傳播。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）近期表示，根據研究在印度發現的Delta變種病毒的傳染力，比常見的Alpha變種（最早在英國發現）高出64%。

RIVM 表示，在解除防疫限制措施及開放民眾出國渡假後，預估Delta病毒將在荷蘭進一步傳播，並示警有可能導致荷蘭今年秋季出現第4波疫情。（編輯：黃自強）1100708

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