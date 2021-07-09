豆腐吃不完如何保存？達人曝「加1物冷藏」：多放好幾天
豆腐口感滑嫩、富含營養，且可以製作的料理種類應有盡有，是許多大小朋友都喜愛的食材之一。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，沒吃完的豆腐都如何保存？貼文曝光引發熱議，有達人分享「1妙招」，就可以多放好幾天。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 08:04:12｜2021-07-09 08:04:16
原PO表示，自己一個人住，平時會下廚，比較麻煩是食量並沒有很大，像是一整盒的豆腐拆封後，常常一餐內吃不完，但下一餐又不一定想吃豆腐，直接蓋起來放冰箱，感覺又容易變質，他苦惱求助廣大鄉民「好奇大家沒吃完的豆腐都怎麼保存呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「冰冰箱，兩天內吃完」、「送給鄰居」、「切一半放保鮮盒冷藏，或拿去做凍豆腐」、「放冷凍下次煮湯當凍豆腐」、「先煮成一道菜再分裝放冰箱保存呢？」「冷凍＋1 ，凍豆腐好吃，又很好入味」。
對此，有達人分享「泡在水裡冰冰箱，每天要換水，可以放幾天沒問題」、「放在保鮮盒裡，用白開水泡著，盡量2～3天換一次水，我放過大概1個禮拜」、「泡水放冰箱，可以放快一周」、「放保鮮盒，用喝的水將豆腐泡著，水一定要蓋過豆腐，勤勞一點每天換水，可以保鮮比較多天」。（編輯：賴詠璿）